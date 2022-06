Horóscopo del lunes 13 de junio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este lunes 13 de junio, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tenga cuidado si alguien a quien solo conoce de pasada lo saluda como un amigo perdido hace mucho tiempo hoy. Es casi seguro que tienen una agenda y es poco probable que sea una que te beneficie. Sea amistoso, pero esté en guardia también. Si no está seguro de una gran compra (y la necesidad de arremeter será mayor durante el fin de semana), pregúntese: "¿Comprar esto me ayudará a sentirme más o menos estresado?" Si es probable que el costo le provoque remordimiento de comprador, quédese mirando escaparates.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Hoy te llegarán consejos de todas las direcciones y, si eres inteligente, ignorarás cada palabra. No necesitas que otros te digan cómo arreglar tus asuntos, solo necesitas seguir tus instintos y seguir con tu vida. Es así de simple. Si te sientes plano, haz un esfuerzo por escuchar a tu cuerpo y tómatelo con calma esta semana. Con Mercurio arrastrándose hacia adelante, tendrás la oportunidad de digerir suavemente los cambios que se han estado desarrollando en tu vida últimamente.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Mercurio regresa hoy a tu signo luego de su reciente fase retrógrada y casi de inmediato recordarás que hay cosas que deberías haber hecho pero que, por una u otra razón, no hiciste. Tienes una segunda oportunidad, así que no la desperdicies. Por mucho que su calendario no esté de acuerdo, un poco de soledad podría ser justo lo que necesita esta semana. A pesar de un flujo constante de invitaciones, el tiempo lejos de amigos/familia/compañeros de piso podría dar sus frutos. Planee una cita de autocuidado para usted el próximo fin de semana.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Con el Sol y el planeta de la mente Mercurio moviéndose a través del área más sensible de su carta durante los próximos días, debe hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse positivo en su pensamiento. Nunca olvides que detrás del cielo nublado el sol sigue brillando. Las últimas semanas han sido *un tiempo* en el que el trabajo aumenta y los amigos (potencialmente) se equivocan. Si ha estado lidiando con una lluvia radiactiva o simplemente ha estado demasiado ocupado para ver a alguien, este fin de semana es el momento perfecto para arreglar las cosas.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Algo que escuchas, quizás cuando no deberías haber estado escuchando, te hará preguntarte si puedes confiar en lo que tus amigos y familiares te han estado diciendo. Puede ser cierto que no conoces la historia completa, pero no hay necesidad de ser paranoico. Esta semana es un baile para ti. Estarás entrando y saliendo de situaciones precarias. Por alguna razón, has decidido que eres el experto en asuntos que requieren alguien que claramente no eres. Tendrás el apoyo de tu gente a tu alrededor, todos creyendo que realmente puedes salir adelante con los bienes, sean cuales sean "los bienes".

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Si necesita poner sus sentimientos en palabras en el frente del trabajo, ahora es el momento de hablar. Como Mercurio, su regente, se une al sol en el área de carrera de su carta hoy, lo que diga tendrá un peso considerable y todos lo escucharán. Después de semanas de contratiempos, los cielos parecen más tranquilos para los planes de viaje de Virgo. Si ha estado retrasando la reserva de su próximo gran viaje, es posible que se encuentre listo para presionar este fin de semana.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

A los demás les puede parecer que estás cortando y cambiando sin una buena razón, pero hay un método para tu locura. Piensas que cuanto más te mueves, más perturbarás el statu quo y surgirán más oportunidades, y tienes razón. Mientras Marte sigue sirviendo las vibraciones picantes en tu relación, este fin de semana abre una ventana deliciosa para hacer algo inesperado con alguien que amas. Planee una salida un poco a la izquierda del centro, salga de la ciudad o simplemente quédese en casa y pase el fin de semana explorando un territorio erótico desconocido.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Puede que no seas el sabor del mes con ciertas personas, pero eso no te molestará en lo más mínimo. Lo único que importa es que cuando te miras en el espejo ves una cara honesta que te devuelve la mirada. No todo el mundo puede afirmar eso. Los cambios tectónicos que se desarrollan en su relación continúan esta semana. Donde mayo se trató de principios y finales, junio es un momento para trabajar en la logística de lo que sigue. Hay mucho por descubrir, pero priorizar el placer, especialmente el próximo fin de semana, es clave para mantenerse cuerdo.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

A medida que Mercurio se mueve hoy hacia su signo opuesto, sería prudente reunirse con personas que comparten su visión de la vida y unir fuerzas con ellos para salir adelante en el mundo. ¿En quién confías más en esta vida? Póngase en contacto con ellos primero. Comienzas la semana diciendo una de las cosas más insensibles que han salido de tu boca, solo para seguir sintiendo el peor arrepentimiento de tu vida. Te das cuenta de que todo lo que acabas de decir tiene resultados duraderos, y no estás seguro de poder superarlo.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

La perspectiva cósmica actual puede hacer que una situación relacionada con el trabajo parezca peor de lo que es, pero aún debe estar en guardia hoy. Si dejas que tus estándares se desvanezcan, incluso por un momento, tus rivales estarán en tu garganta antes de que sepas lo que está pasando. Pensaste que serías el jugador útil y el salvador esta semana. Lo único que vas a terminar haciendo es encontrar un escondite para evitar ser confrontado por todos aquellos a los que has 'ayudado' esta semana.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Tus gustos y disgustos serán claros para que todos los vean hoy, por lo que no tiene sentido fingir que tu actitud hacia ciertas personas y ciertas situaciones es lo contrario de lo que realmente es. Si a otros no les gusta, es su problema, no el tuyo. Ese gran signo de interrogación sobre dónde vives, o posiblemente qué está pasando con alguien de tu familia, debería comenzar a aclararse esta semana. Con Mercurio moviéndose directamente, hay algunos desarrollos lentos pero bienvenidos que ayudan a aclarar su posición.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Podrás hacer algo hoy que no has podido hacer durante bastante tiempo. Especialmente en el frente interno, encontrará que su margen de maniobra es mucho más amplio de lo que ha sido en las últimas semanas. Aprovéchate de ello. Problemas con el automóvil, dramas informáticos, contratiempos tecnológicos: si ha tenido contratiempos molestos, prepárese para un cambio. El embrollo que dominó las últimas semanas finalmente está comenzando a calmarse.