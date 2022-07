Horóscopo del lunes 4 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este lunes 4 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tienes suficiente racha optimista para mantener la esperanza de que la gente pueda cambiar, que aquellos que siempre han ignorado tus sentimientos finalmente verán lo equivocados que estaban, que los que te han hecho daño se enmendarán. Si bien creer en la capacidad de crecimiento de las personas es hermoso y generoso, también puede hacer que te rompas el corazón. Esta semana, date permiso para dejar de esperar a las personas que nunca han estado de tu lado. Esto no es un acto de desesperación. De hecho, es de fe que, al hacerlo, dejáis sitio a personas que os acogerán con solidaridad y con los brazos abiertos.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Hay una parte de ti que se disculpa por el más pequeño de los placeres en estos días. No es que creas que la abnegación es virtuosa o que no lo mereces, solo que parece injusto experimentar la felicidad cuando tanto a nuestro alrededor se está desmoronando. Conscientemente o no, es posible que esté tratando de equilibrar la balanza y aliviar su culpa al evitar la comodidad, alejándose obstinadamente de las invitaciones para divertirse. Sin embargo, lo que el mundo necesita ahora no es menos placer sino más. Está bien disfrutar cuando puedas, llenar tu copa, crear más belleza y amabilidad en un universo que tanto lo necesita.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Cuando es honesto consigo mismo acerca de cuánto cambio se necesita, cuánto mejor podría ser la vida, ya sea en su vida, en su comunidad o en el mundo en general, puede sentir que tiene poco para contribuir. Tus sueños son grandiosos, pero tus recursos son limitados. Eres una sola persona y tu vida está llena de necesidades ordinarias como dormir, comer e ir a trabajar. La clave esta semana es no avergonzarse de no estar haciendo “más”. Cada día, tienes el poder de hacer algo bueno, aunque sea pequeño. Y todas esas pequeñas acciones sumarán, si las dejas.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

A pesar de las decepciones que ha enfrentado en los últimos años, a pesar de las numerosas injusticias que ha presenciado, una pequeña parte de usted tiene la esperanza de que si la situación realmente se vuelve lo suficientemente oscura, aquellos con autoridad finalmente intervendrán y ayudarán. Pero ahora incluso esa ilusión se ha hecho añicos. Hay dolor e ira esta semana al recordar que hay personas poderosas que podrían luchar por ti pero no lo harán. En lugar de esa vieja esperanza, encontrará una nueva determinación, y la comprensión de que cuando nadie más dé un paso al frente, aún puede luchar por su comunidad, y ellos también lucharán por usted.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Incluso el dolor más profundo es más fácil de soportar cuando sabes que no estás solo en él. La ansiedad más opresiva sobre el futuro disminuye cuando sabes que tendrás amigos a tu lado para enfrentarlo. No podrás reparar el mundo entero, pero puedes mejorar las cosas esta semana construyendo una comunidad. Forje nuevas conexiones, repare las relaciones que se han deshilachado. Comprométanse a hacer la vida de los demás un poco más dulce hoy . El amor no es todo lo que importa, pero no podemos prescindir de él.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Sabes que, al menos en teoría, las cosas podrían ser diferentes: no hay una razón inherente por la que la sociedad no pueda ser más libre, más generosa, menos violenta, ningún plan maestro cósmico que diga que no podemos elegir otra forma de vivir. En la práctica, sin embargo, es fácil convencerse de que estas alternativas existen solo en el ámbito de la imaginación, no en la realidad. Esta semana descubrirá que no tiene que seguir soñando; también puede actuar, como si un mundo mejor fuera posible. Y cada vez que eliges romper con normas injustas o restrictivas, estás sentando las bases de la nueva existencia que anhelas.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Esta semana, es posible que te preocupe que de repente te hayas vuelto invisible. Nadie está prestando atención a sus agudas observaciones e ideas útiles o notando las contribuciones vitales que está haciendo continuamente a su comunidad. Puede alzar la voz, exigir que lo vean, pero también tiene otras opciones. Considere los beneficios de hacer su trabajo por sí mismo, al menos por un tiempo. Esta es una oportunidad para dar grandes pasos hacia adelante sin la presión de las expectativas de los demás o los peligros de la sobreexposición. Confía en que, eventualmente, serás reconocido en la forma que deseas.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Eres un pensador estratégico por naturaleza: hábil para leer una habitación, planificar unos pasos por delante y maniobrar a través de los problemas más complicados. Pero hay circunstancias en la vida que exigen una determinación simple y obstinada. Probablemente, este tipo de acción te resulte menos gratificante, pero eso no significa que sea menos importante. Esta semana, lo importante es aguantar. Sigue adelante y mantente comprometido con tu humanidad, tu gente, tus principios. No necesita ser inteligente o analizar su camino a través de esto. Por ahora, es suficiente para seguir apareciendo.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Tienes la capacidad para una valentía increíble. Puede tomar riesgos hermosos y asombrosos por el bien de los demás para hacer lo correcto frente a la resistencia o incluso al peligro. Sin embargo, para realizar completamente su potencial aquí, necesita practicar. El coraje es como un músculo: se atrofia si nunca lo usas. Así que esta semana tu tarea es cuidar tu nervio y mantenerlo en forma. Cada pequeña oportunidad que toma, cada vez que se arriesga, se asegura de mantenerse fuerte, con principios y listo para actuar cuando el mundo le pida que haga más.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

En este momento, es tentador enterrarse en el trabajo. Ya sea pagado o voluntario, el objetivo es el mismo: llenar sus días para que no tenga tiempo para vivir en pánico, incertidumbre o emociones dolorosas. Y hay algo que decir para canalizar sus sentimientos en acciones útiles y concretas. Esta semana, es importante no comprometerse demasiado. Asumir demasiadas obligaciones lo pone en el camino del agotamiento, lo que no lo ayudará a usted ni a nadie más. La acción es necesaria, pero asegúrese de que sea a un ritmo sostenible.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Cuando consideras el desastre continuo que estamos viviendo, no ves lugar, ni justificación, para ser algo menos que heroico. Anhelas un sentido de propósito especial, grandes gestos y acciones; es casi insoportable seguir liándose con las banalidades cotidianas de la vida. Pero esta semana, lo que el mundo necesita de ti no es que debas perseguir algo “mejor” que la vida de una persona común. Más bien, lo cotidiano es vuestra gran misión en el presente. Hay valor en descubrir cómo vivir junto a otros con coraje y amor desafiando la codicia y la crueldad.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Ha estado estresado e inseguro de su lugar en el mundo últimamente, y la cantidad de personas (probablemente en su vida, así como en las redes sociales y las noticias) solo ha empeorado la situación para persuadirlo de que está indefenso. Dicen que todo lo que puedes hacer es esperar y pedir que te salven, que el curso de acción más sabio disponible para ti es solicitar cortésmente un mejor trato. Pero están equivocados, por supuesto, y es su trabajo esta semana recordar eso. No necesita permiso para cuidar de su comunidad y mejorar la vida de los demás. Ya tienes toda la potencia que necesitas.