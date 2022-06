Horóscopo del lunes 6 de junio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este lunes 6 de junio, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

No está en tu naturaleza evitar enfrentarte a situaciones difíciles: valientemente corres hacia (no te alejas) de una emergencia, lanzándote de cabeza a la refriega. Usted sabe que ignorar los problemas no hará que desaparezcan para siempre, por lo que es mejor que actúe de inmediato: esperar solo aumenta su estrés. Pero recientemente, la vida ha impuesto demoras no deseadas y ha requerido períodos de inacción frustrante. Te ha preocupado, quizás, compartir la culpa, que tu fuerza y ​​decisión te hayan abandonado. Pero esta semana, resurgirán, y finalmente te sentirás de nuevo audaz: listo para moverte, luchar y tomar decisiones con confianza.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Últimamente, te has sentido enterrado bajo el peso de tus obligaciones. Tu jefe, tu familia, tu círculo social: todos quieren mucho de ti. Su primer instinto podría ser retirarse, rechazar invitaciones o esconderse en la privacidad de su hogar hasta que todos lo dejen en paz. Pero considere que lo que necesita puede no ser menos actividad en general, sino más del tipo que realmente lo sostiene . Esta semana, apóyate en los eventos e interacciones que te reponen. No se concentre simplemente en las tensiones. Comprométete con la belleza y la magia del mundo fuera de ti.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

No crees que nadie tenga una sola alma gemela o una verdadera vocación profesional; sabes que hay innumerables caminos hacia la felicidad genuina. Pero eso no significa que pueda ser feliz con todas y cada una de las personas o que cada oportunidad de trabajo pueda ser igualmente satisfactoria. Eres hábil para adaptarte a cualquier condición en la que te encuentres, pero recuerda que no siempre tienes que ser complaciente. Algunas personas, carreras y ciudades no encajan del todo. Esta semana, puede encontrar una cantidad sorprendente de alegría al decir no a lo que no es adecuado para usted.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Cuando te queda la más mínima cantidad de tiempo, esfuerzo o amor, sientes la responsabilidad de compartirlo. Tal vez sea porque otros te han estado culpando o porque tienes un fuerte sentido natural de la generosidad. De cualquier manera, si bien esta donación constante es posible a corto plazo, no es sostenible. No puedes seguir drenándote para siempre. Esta semana, una de las cosas más amables que puedes hacer por ti mismo es admitirlo cuando estés exhausto y tomar tus decisiones basándote en este conocimiento. Guarda algo de tu energía para ti. De lo contrario, seguramente terminará sin ninguno.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Puede haber una parte de ti que esté lista para renunciar a lo que sea por lo que has estado trabajando. Ya sea un proyecto personal o una lucha colectiva más amplia, ha estado luchando para ver algún progreso y se pregunta si todo este esfuerzo valdrá la pena al final. Pero incluso si todo parece insuperablemente difícil en estos días, no te rindas todavía. Estás al borde de un gran avance, a pesar de tu preocupación de que no está sucediendo gran cosa. Tus esfuerzos ya están teniendo un impacto mayor del que puedes ver desde donde te encuentras ahora. Sigue adelante.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

A veces, cuando elige no expresar sus sentimientos, es una cuestión de evasión, de no querer arriesgarse a un conflicto. Pero más a menudo, es porque tienes una buena razón para no compartir. Has tenido demasiada experiencia haciéndote vulnerable solo para encontrarte con ira, incomodidad o falta de voluntad para escuchar con una mente abierta. Aun así, esta semana vale la pena ser explícito sobre tus emociones, necesidades e intereses. Es posible que aún te malinterpreten al final, y es posible que no te vayas de cada conversación sintiéndote completamente satisfecho, pero serás más ligero, al menos, por haber hablado por ti mismo.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

La amabilidad y la simple voluntad de aparecer y escuchar pueden llevarte lejos en la vida, pero en cierto punto, llegas a un punto en el que los rendimientos decrecen por jugar bien. Eventualmente, se encontrará con un adversario que no se dejará conmover por su generosidad de espíritu, un problema que no se puede superar mediante la negociación únicamente. Si está experimentando esto en este momento, no cometa el error de pensar que debe duplicar su amabilidad. Más bien, es hora de un nuevo enfoque: muestra tu fuerza. Es posible que otros te hayan subestimado en el pasado debido a la suavidad que has mostrado, pero ya no lo harán.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Eres increíblemente perceptivo. Puedes ver más allá de las historias que la gente cuenta y las máscaras que usan para ver las ansiedades e inseguridades que se esconden debajo. Pero no importa qué tan hábil sea para ver a los demás con claridad, para reconocer sus debilidades y amarlos de todos modos, ha tenido que esforzarse mucho más para tratarse a sí mismo con la misma honestidad y cuidado. Esta semana, tendrás la oportunidad de ver lo lejos que has llegado. El arduo trabajo de amarte a ti mismo no ha sido inútil o poco práctico. Incluso ahora, ya está iluminando un nuevo camino a seguir.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

La mayoría de la gente tiene miedo de empezar de nuevo, pero tú no. En el trabajo y en la vida, sabe cómo generar nuevas ideas y enfoques frescos, y es lo suficientemente audaz para cortar y ejecutar cuando un proyecto o una relación no está funcionando. Esta semana, sin embargo, es importante asegurarse de no dejar de fumar demasiado pronto. Si sabes en tu corazón que es hora de seguir adelante, no hay nada más que decir. Solo recuerda que, a veces, puede ser útil jugar la mano que te han repartido, superar la extrañeza para descubrir qué magia podría estar esperando del otro lado.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Cuanto más altas sean sus expectativas de sus colegas, amigos y parejas románticas, más oportunidades tendrán de decepcionarlo. La verdad frustrante es que nadie puede ser lo mejor de sí mismo todo el tiempo. Todos (incluso aquellos a los que más amas y respetas) experimentan momentos de imperfección, pereza, falta de confianza. Incluso usted no puede estar a la altura de sus propios ideales todo el tiempo, sin importar cuánto lo intente. Trata de seguir creyendo en la gente de todos modos. Es natural que a veces te decepcionen, pero si les das la oportunidad esta semana, te sorprenderán con los principios, los valientes y los maravillosos que pueden ser.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Por más fascinantes y encantadoras que encuentres a las personas en tu vida, y por mucho que disfrutes genuinamente pasar tiempo con ellas, no confías plenamente en que te concedan esa misma generosa apertura de mente. Asumes que si le muestras a alguien más tus profundidades, te encontrarán demasiado diferente, demasiado . Pero eso siempre es una apuesta en esta vida; no se puede evitar Si bien abrirse puede hacer que algunos se alejen de ti, muchos otros reaccionarán con aceptación y deleite. Esta semana, ocultar tu yo más verdadero y extraño solo hará que te pierdas la conexión humana que necesitas. Confiar en tus amigos lo suficiente como para mostrarles quién eres realmente es un riesgo, pero vale la pena correrlo.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Últimamente has estado hiperconcentrado en todo lo que te falta: en todas las experiencias, logros y relaciones que otros han acumulado y tú no. Es entendible. El universo de posibilidades es vasto, y una sola vida humana no puede contener mucho. No puedes evitar afligirte por los caminos que no tomaste, las versiones potenciales de ti mismo que nunca tuvieron la oportunidad de realizarse. Pero esta semana, trata de evitar perderte en la consideración melancólica de todo lo que no eres. Es a la vez más útil y más alegre centrarse en lo que eres , en esta vida milagrosa que nadie experimentará jamás excepto tú.