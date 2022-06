Horóscopo del sábado 18 de junio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este sábado 18 de junio, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Las personas tienden a acudir a ti para desahogarse cuando están frustradas o lamentarse cuando hieren sus sentimientos. ¡Tanta queja! Pero al menos puedes apreciar el significado: eres un amigo de confianza.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

La meta necesita un plan; el plan necesita un ritual. Los rituales que establezca se convertirán en sus vigas de apoyo para construir su vida para planificar y alcanzar sus metas.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Tienes un don para adaptar tu comunicación específicamente a la persona con la que estás. Está sucediendo en un nivel intuitivo. Increíble, pero es como si cada relación representara un lenguaje totalmente único.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Tus personas favoritas para estar cerca son aquellas con las que puedes hablar de otras cosas que no sean superficialidades. Te sientes afortunado de poder compartir ideas, problemas, soluciones y tus pensamientos sobre el futuro.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Serás elogiado por tu talento, aunque no lo veas como algo extraordinario. Esto le da una base segura en esta subida cuesta arriba de un día. Estos son los desafíos que te mantienen en forma.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Hay muchos que estarán felices de verte terminar lo que empezaste. Cuando no tengas ganas de hacerlo por ti, hazlo por ellos. Imagina sus sonrisas cuando cruces la línea de meta.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Las emociones fuertes son señales de que algo necesita expresión. Tomará un momento encontrar un medio efectivo y apropiado, y será recompensado por hacer una pausa para determinar la mejor opción.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

El truco del mago es sacar un conejito de un sombrero. Algo sucede cuando la audiencia no está mirando... entonces todo es ternura y asombro. En relación con esto, tenga cuidado con el regalo destinado a controlar la atención de las personas.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Si no pide lo que quiere, es posible que aún lo obtenga, especialmente si está rodeado de lectores de mentes, pero las probabilidades de que esté en ese tipo de compañía son escasas. Así que adelante y pregunta. Esto te irá bien.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Estás buscando algo que te guste de las personas y lo encontrarás. Amas a las personas por lo que son, no por cómo satisfacen tus necesidades o por lo que podrían llegar a ser.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

No eres un camaleón. No cambias ni te mezclas con nadie, pero actuarás de una manera diferente a tu patrón normal, no para mezclarte, sino porque eres un aprendiz de por vida, dispuesto a probar cosas nuevas.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Las personas harán cosas que usted no aprueba, y puede ser más inteligente ignorar, tolerar o sortear estas acciones que tomarlas directamente. En árboles y actitudes, la capacidad de flexión evita un chasquido.