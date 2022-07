Horóscopo del sábado 2 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este sábado 2 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tienes al menos dos ideas creativas o ambiciones en las que has estado pensando y en realidad están ocupando tu espacio mental. Te estás llenando de "qué pasaría si" y preguntándote qué ruta tomar. Vaya al grano este retrógrado, Aries, con el meollo del asunto Dos de espadas y haga una elección, y luego podrá concentrar su energía correctamente en uno de ellos con toda su fuerza. Estás titubeando y es un desperdicio de buena energía. Sopese la realidad y viabilidad de cada opción y elija una.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

La Suma Sacerdotisa trae vibraciones espirituales y psíquicas a tu mundo, así que siento que un curso espiritual, una clase, un ritual, un cambio de estilo de vida o una idea está tomando forma para ti esta semana. No se trata tanto de acceder a reinos ocultos como de buscar orientación, sabiduría y acceso a sus instintos e intuición internos. Piensas en las cosas tan profundamente, y hay un profundo pozo de conocimiento y sabiduría dentro del cual puedes sintonizarte. Mire diferentes formas de llegar a este espacio interior: yoga, meditación, atención plena, diario, tarot, oráculo, etc. son su puerto de escala esta semana.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Viajar es una alegría para ti, un medio para ampliar tus horizontes, expandir tu imaginación y dar la bienvenida instantáneamente a nuevas ideas y posibilidades. El Rey de Bastos te pide que establezcas tus ideales de viaje (realistas, con todo lo que está pasando) para el próximo año. ¿Adónde debes ir? ¿Qué puedes permitirte hacer? ¿Dónde quieres comenzar a investigar o ahorrar? ¿Cómo puedes encajar todo esto? ¡Dedique tiempo a hacer que sus ideas sean factibles y probadas bajo presión y resérvelas todas!

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Es hora de enfocar las partes creativas y organizativas de su cerebro en cómo hacer que su vida sea más ágil, automatizada, fácil y fluida. ¿Qué se puede hacer para poner proyectos y tareas que son mundanos o repetitivos en un modo de piloto automático para que tenga más tiempo y energía para gastar en usted mismo, en lugar de hacer cosas que son de siempre? Obtenga ayuda, obtenga ideas, mire los trucos de la vida, mire la tecnología, mire los sistemas e ideas de los gurús de la organización esta semana. Haz esto por ti mismo y cosecha las recompensas durante todo el año. Más tiempo = más diversión.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Estás buscando una forma creativa de expresarte, tu ser auténtico, tus verdades y el 'tú' que tal vez crees que no puedes revelar o dejar escapar. Leo, déjalo todo suelto. El as de espadas te pide que te quites la máscara, o que te la pongas, y muestres más de tus ideas, pasiones, creencias e ideas genuinas. Todos los demás están tomados, como dicen. Encuentra formas interesantes de demostrar tu ser interior. Ya sea a través de la moda, la poesía, las canciones, los videos de las redes sociales, el baile, las largas charlas... ¡sé más tú!

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Quieres tu propio negocio o al menos una actividad secundaria que trabaje duro para ti y genere algo de dinero. Quieres ser más rico. Quieres seguridad. ¡Quieres tener algo propio que nadie pueda despedirte o quitarte! El rey de las monedas te trae la creatividad y la astucia esta semana para formular un plan astuto aquí. Es hora de investigar sus ideas y poner las ruedas en movimiento para que esta empresa se mueva y despegue. Ve a por ello.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Hay una racha de pura ambición en ti ahora mismo. Usted sabe lo que quiere y el impulso de su creatividad este año se trata de realizar y capturar este objetivo. El Caballero de Espadas muestra que debes hacer un plan de batalla literal. Todo puede verse como un conflicto o una lucha, ya que la vida trae muchas pruebas, y si estás preparado, puedes superar cualquier cosa. Piense en usted mismo como el líder de una campaña audaz y establezca una estrategia sólida para hacer realidad este objetivo. Sé audaz.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Tu vida amorosa es el foco de tu imaginación en este momento. Tienes sueños despiertos y una visión del amor que deseas manifestar en la vida real, ¿y por qué no? The Lovers revela que necesita aclarar qué partes de esta visión son alcanzables y podrían ser instigadas por un cambio en su propio comportamiento o perspectiva. Y luego siga adelante, esta misma semana, y sea el cambio que desea ver. Todo está en tu don, solo necesitas concentrarte y actuar. No se distraiga ni se abrume con demasiadas ideas u opciones. Concéntrate y actúa.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Eres un filósofo natural y un pensador más profundo de lo que insinuaría tu alegre y despreocupado yo exterior. El Nueve de Espadas muestra que tienes una ansiedad o inseguridad secreta que te ha estado molestando y se trata de una ambición o ideal tuyo que, en el fondo, quizás te preocupa que no sea del todo correcto o que no funcione. Aborda esto ahora mismo, Sagitario. Expóngalo todo y escríbalo en papel, hable sobre ello, busque opciones, mitigue los problemas, gestione los riesgos. Haga un nuevo plan si es necesario, pero no deje que esta preocupación persista. Abórdalo ahora.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Se necesita creatividad en tu vida para liberarte de una creencia o hábito autolimitante que sabes, en el fondo, es autoinfligido y simplemente se interpone en el camino de tu progreso o felicidad. Todos somos nuestro peor enemigo a veces, todos proyectamos cosas, tenemos malos pensamientos, nos detenemos en la pérdida, el arrepentimiento o la vergüenza. Detecte las zonas problemáticas, clarifíquelas, observe los desencadenantes y los impulsores, y luego sustituya o reemplace sus hábitos por otros nuevos. Aléjate de lo negativo y ve hacia lo positivo. Haz cosas creativas para relajarte y ponerte en movimiento. Sé amable con los tuyos de verdad.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Hay algo en tu vida que deseas demoler, que sueñas con simplemente desaparecer , para no tener que lidiar más con eso. Acuario, esta semana, usa tu creatividad y lógica para descifrar una forma de derrumbar esta molestia de larga data. Ya está a mitad de camino, ya se está desvaneciendo o es falso, y solo tienes que encontrar la 'última gota' para derribarlo por fin. No tengas miedo, no lo pienses demasiado, no te preocupes por las consecuencias. Esto tiene que suceder y usted necesita iniciar ese proceso.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

El Siete de Copas muestra que estás considerando formas y medios para traer más creatividad, fantasía y juego imaginativo a tu mundo y vida diaria. ¡Bien por ti, Piscis! Necesitas esto, eres innatamente creativo, necesitas tener vibraciones lúdicas y actividad a tu alrededor. Tómate esto en serio esta semana. Mira nuevas clases, talleres, materiales, videos autodidactas, podcasts, lecturas e ideas. Crea tiempo y espacio para fluir, para crear, para hacer cosas, para relajarte y soñar despierto. Disfruta de este lado mágico de ti mismo.