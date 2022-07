Horóscopo del viernes 8 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este viernes 8 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tal vez no estaba destinado a funcionar. Tal vez estaba destinado a ser una lección. Una llamada de atención que lo empuja a introspeccionar qué es lo que realmente está buscando en una asociación y alinearse con sus intenciones. Hónralo como un momento para mirar hacia adentro, convertir tus heridas en sabiduría y crear espacio para lo que realmente deseas en esta vida. También se les pide a los carneros que ya están en una relación comprometida que hagan el trabajo. Los problemas relacionados con la comunicación o la falta de ella pueden ser una constante. En lugar de tratar de leer su mente o asumir lo peor, inicie un diálogo sobre lo que realmente está pasando. Esto le ayudará a encontrar soluciones a problemas de larga data.

Publicidad

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Has estado haciendo el trabajo, Tauro. Has estado transmutando el trauma pasado para poder mostrarte como la versión más encarnada de ti mismo. En esta etapa de tu curación, un romance ordinario simplemente no será suficiente. Quieres estar con alguien que esté comprometido con el crecimiento personal al igual que tú y que esté dispuesto a hacer el trabajo necesario para construir una base sólida. Palabra para los sabios: permanezcan en la vibración de lo que están llamando incluso cuando su realidad tridimensional les muestre una imagen completamente diferente. Al mismo tiempo, aprende a ser asertivo cuando sea necesario. Pida que se satisfagan sus necesidades y hágalo sin pedir disculpas. Eres el cambio que has estado buscando, hermosa.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

No estás buscando un romance ordinario, Géminis. Quieres gran magia. Quieres física cuántica. Desea un compañero en el crimen con quien pueda emprender aventuras y explorar las partes del mundo que han estado en su lista de deseos desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, permanezca en la vibración de lo que ha estado llamando mientras se da permiso para correr riesgos. ¡El Universo está de humor para sorprenderte en más de un sentido! A los gemelos acoplados se les recuerda que una vida de unión no siempre se ve como un arcoíris y un sol. Tanto los días "buenos" como los "malos" son parte del paquete. Pero, mientras estés dispuesto a encontrarte con los demás donde estén, puedes experimentar un pedazo de paraíso exactamente donde estás.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

¡Estás en la energía de eso, hijo de la luna! Estás en la vida que has estado manifestando desde hace algún tiempo. La verdadera pregunta es: ¿abrirás tu corazón y harás espacio para lo que siempre ha sido tuyo? Disolver las barreras rara vez es una tarea fácil. Date permiso para experimentar la vulnerabilidad sabiendo que esto te acercará al otro. A los solteros de Cáncer se les recuerda que está bien sentirse hastiado, todos lo estamos. Lo que no está bien es aferrarse al dolor y al trauma con tanta fuerza que no puede mirar más allá. Comienza a reconocer los patrones del pasado para que puedas liberarlos con amor. Trabajar con un sanador o terapeuta demostrará ser muy beneficioso en este momento.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

¡Gran energía de manifestación te rodea, Leo! Del tipo que lo está ayudando a llamar a una asociación que es a la vez estable y segura. Sin embargo, aquí está la cosa: cuando las cosas se ven bien, realmente bien, nuestra mente tiene una forma de inventar problemas y decirnos que todo lo que hemos construido se derrumbará a nuestro alrededor como un castillo de naipes. Cuidado con esta tendencia, hermosa. Entrar en un espacio de quietud te ayudará a diferenciar lo que es real de lo que es simplemente un producto de tu imaginación. Para algunos de ustedes, la distancia de navegación puede ser un tema importante en los próximos meses. Confíe en la base de lo que han construido juntos. Tienes la madurez emocional necesaria para enfrentar los desafíos que podrían surgir en este período de tiempo.

Publicidad

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Es posible que hayas comenzado con la intención de mantener las cosas informales, pero te estás dando cuenta de que hay más. Hay más en esta conexión de lo que parece, Virgo. Este mes, se le pide que medite sobre qué es lo que realmente desea. Luego pregúntese si visualiza o no al pretendiente dado como parte de este futuro. Responder afirmativamente es una señal de que necesitas mantener un espacio para la conversación en la que has estado pensando durante un tiempo. Lo que te recuerdan las cartas: no tengas miedo de liderar con el corazón. Se alienta a los virgos que ya están en una relación comprometida a cambiar las cosas. Para inscribirse en una clase de baile, inscríbase en un retiro en pareja o viajen juntos a un nuevo destino. Si vuelve a encender el fuego interior, significa que estás en el camino correcto.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

El próximo mes no se trata tanto de 'el otro' como de usted y su relación consigo mismo. Entonces, comprométete con el crecimiento personal, Libra. Ponte a prueba para crecer de manera diferente y hacer todas las cosas que antes considerabas imposibles. Cuanto menos te preocupes por encontrar el amor, más se preocupará el amor por encontrarte. ¡Sí, todo se reduce a hacer ese cambio vibratorio! Si ya está en una relación comprometida, haga de la 'interdependencia' su palabra poderosa. Encuentre una manera de equilibrar sus necesidades con las de su pareja. Aprender que no tienes que sanar o arreglar todo te ayudará a encontrar paz, armonía y libertad.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Nos encanta una buena historia de amor, ¿no? Anhelamos las mariposas que vienen con el descubrimiento de una nueva conexión. Pero, ¿qué sucede cuando el brillo desaparece? ¿Qué sucede cuando se quitan las gafas de color rosa? ¿Seguís haciendo el papel de los 'amantes' o empezáis a aspirar a algo más? Este mes, se le presenta la oportunidad de comenzar de nuevo. Sentar las bases de la vida que quieren vivir juntos, la que se basa en el respeto mutuo y la confianza. No dude en poner sus expectativas sobre la mesa o tener las conversaciones importantes que necesita. Lo que el Universo te está recordando: nunca serás *demasiado* para la persona adecuada.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

¡Sagitario, estás en la energía de eso! Estás más cerca de atraer a tu alma gemela que nunca antes. En lugar de 'perseguir el amor', continúa trabajando en ti mismo. Comprométete a mostrarte como la versión más integrada de ti mismo, todos los días. Sí, esto requerirá que enfrentes tus sombras y disuelvas las barreras que te impiden experimentar la unión divina que deseas a nivel del alma. Lo que el Universo te está recordando: Es seguro para ti abrir tu corazón nuevamente. Es seguro para ti dejar entrar a alguien en tu espacio sagrado. A los arqueros acoplados se les recuerda que están en la vida que manifestaron hace mucho tiempo. Que son bendecidos con el apoyo de un socio que se preocupa profundamente por ellos y está genuinamente comprometido con su crecimiento. Sí, enfrentarás desafíos en tu realidad externa, y eso está bien.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

¡Esto es todo, Capricornio! Estás en la vida que imaginaste para ti hace mucho tiempo. Todo se está juntando para ti de la manera más inesperada. Confía en que estás en la energía del cambio positivo y que las cosas mejorarán a partir de aquí. Recuerda afirmar esto cada vez que tu mente trae a colación el pasado o te da la falsa narrativa de que tu vida se derrumbará como un castillo de naipes. Dado que las Diosas de la Fertilidad están de su lado, es posible que incluso se sienta inspirado para formar una familia en los próximos meses. En el lado negativo, algunos de ustedes pueden encontrarse enredados con una pareja que está lidiando con una adicción o un patrón autodestructivo de algún tipo. Brindarles el apoyo que necesitan en este momento sin hacer suyo su trauma. Comprender dónde termina usted y comienzan los demás es una lección importante para usted en este momento.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

La vida ha sido más que generosa contigo. Has experimentado el amor en todo su esplendor y en multitud de formas. Entonces, ya no estás persiguiendo la emoción de lo nuevo. La idea de enviar mensajes de texto o salir con varias personas a la vez no te afecta. Deseas la seguridad que viene con lo conocido. Quieres ir a casa con alguien que te comprenda en mente, cuerpo y alma. "¡Tus deseos son mis órdenes!" es lo que el Universo te está susurrando ahora mismo. Se les recuerda a los portadores de agua que han estado volando solos que no miren más allá de su círculo de almas. Lo que te darás cuenta en el proceso es que el amor a primera vista está sobrevalorado.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Lo que estás experimentando en este momento es un caso clásico de atracción de los opuestos. Pero, esto no es ni bueno ni malo. Es una oportunidad para que entiendas el mundo a través de una lente que es muy diferente a la tuya. Aceptar las diferencias al aceptar las similitudes te ayudará a ti y a tu relación a crecer. Para los Piscis en pareja, julio de 2022 parece igual de prometedor. Estás entrando en un tiempo de amor, pasión y armonía. Trabajar juntos o apoyar las empresas de los demás también puede estar en las cartas para algunos. Entonces, si ha estado pensando en invertir juntos en un proyecto de ensueño, ¡ahora es el momento de hacerlo!