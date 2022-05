Horóscopo jueves 12 de mayo: Predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este miércoles de mayo, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Su prioridad del día serán los asuntos familiares y domésticos. Podrá dar una afortunada conclusión a una tarea. Con­trole su inquietud esta noche.

Hoy sentirás satisfacción personal gracias a tus actividades sociales. Es posible que participes en proyectos que prestan apoyo a un grupo de población o al medio ambiente. También tenderás a las preguntas relacionadas con el espíritu y la parte existencial de la vida. Finalmente, tus relaciones serán excelentes.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

La autodisciplina será la clave para llegar al éxito laboral. Excelente concentración. Día favorable para comprar o ven­der. Adquisiciones para la familia.

Hoy la simpatía te ayudará en todas las relaciones que mantengas. Además, tu paciencia y prudencia harán que seas capaz de superar los obstáculos que se te presenten en este día. Tu relación de pareja será muy dinámica, y tanto tú, como tu pareja, se sentirán muy a gusto juntos/as. ¡Felicidades!

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Dedicará tiempo a su vida interior. Eso dará lugar a pensamientos importantes. En el trabajo la productividad se incrementa. Sea paciente con un amigo.

Tu entusiasmo en el día de hoy puede hacerte tomar decisiones que se salgan de lo establecido o de lo que es normal para ti. En el ámbito de la pareja, mantendrás largas conversaciones con tu media naranja. Lograrás verte y ver todo lo que te rodea de una nueva manera mucho más positiva.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Los problemas laborales serán su prioridad hoy. Póngase en contacto con quienes puedan ayudarle a lograr sus ambiciones. Sus esfuerzos tendrán éxito.

Basas tu seguridad personal en tu relación de pareja, y si funciona bien, todo marcha bien en tu vida, pero si no es así, los problemas hacen que no te sientas una persona completa y vuelve la inestabilidad. Procura aprender a colaborar más con los demás, sin concederle tanta importancia.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Posibilidad de comenzar una tarea de mejoramiento hogareño. Favorable para reuniones con asesores laborales. Decisión con su pareja sobre un capital.

La inestabilidad sigue actuando en tu vida, sin embargo, el sentido práctico hoy hará que aproveches las oportunidades que se te presenten. En cambio, en el terreno sentimental, el temporal continuará, e incluso podría desembocar en rupturas o en confusión. Y no te importará lo que los demás puedan pensar de ti.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Se sentirá muy satisfecho con su desempeño laboral. Es un día excelente para sus intereses financieros. Invitación social de un compañero de trabajo.

No pararás en todo el día, parecerá que tendrás muchas cosas que hacer. Asimismo, tus pensamientos estarán centrados en el aquí y el ahora, dejando los sueños a un lado. Además, tu energía será desbordante en las diferentes facetas de tu vida, especialmente, en las relacionadas con el amor.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Podría estar en duda sobre como encarar mejor una situación laboral. El hogar será posiblemente el centro de sus actividades. Noche para recibir invitados.

La seguridad en ti, la voluntad y el buen hacer te ayudarán en todo lo que hagas en el día de hoy. No obstante, debes intentar relajarte un poco, o acabarás con los nervios de punta a la hora de conciliar el sueno. Por último, es posible que participes en actividades grupales que te enriquecerán en diferentes sentidos.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

No es el día indicado para lograr acuerdos financieros. Permita a los demás tener tiempo suficiente para tomar una decisión. En el trabajo, todo bien.

Será un día excelente en el ámbito laboral, pues tu visión de futuro hará que tomes la dirección adecuada en este terreno. Además, disfrutarás de armonía con las personas cercanas y expresarás lo mejor de tu personalidad. En el plano sentimental, las cosas irán como la seda...

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

La vida hogareña será más satisfactoria que sus intereses la­borales. No se sentirá de humor para la vida social intensa, pero disfrutará estar con amigos.

Mantendrás un buen equilibrio hoy entre la razón y los sentimientos. Necesitas reafirmarte en tu personalidad y encontrar tu independencia. Pues bien, la fuerza te ayudará en este sentido. No te dejarás deslumbrar con facilidad, ni tampoco perderás la capacidad de raciocinio y ese sentido crítico tan propio de ti.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Avance importante en sus asuntos laborales. Podrá tener inconvenientes para realizar las tareas domésticas. Familiar necesitado de consideración extra.

Tu economía puede cambiar a mejor hoy. No obstante, no tendrás demasiado claros tus objetivos para el futuro más inmediato, o quizá tienes demasiados objetivos y no acabas de decidirte. En cualquier caso, la familia te apoyará en todo lo que hagas, y eso te ayudará bastante al principio.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Gastos sorpresivos podrán tener lugar hoy. Debería investigar más en relación a una propuesta financiera. Su pareja tendrá razón esta noche.

Te sentirás hoy como si te hubieran puesto una inyección de energía que te durará todo el día. Tendrás prisa por hacer todo rápido, buscando resultados inmediatos. Tu entusiasmo parecerá no tener fin. Por otro lado, es posible que veas a tus amigos/as, pero no pararás mucho a su lado; querrás aprovechar el día.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá que comenzar varias veces antes de lograr la forma correcta respecto a un asunto laboral a una tarea personal. Noche especial para la vida social.

No estarás dispuesto/a a que te ganen terreno, tu coraje y fortaleza estarán en un primer plano. Tendrás diferentes compromisos o citas que te obligarán a no parar en todo el día. En el ámbito sentimental, en lugar de pensar e imaginar tanto el amor, deberías vivirlo, ¿no crees?