"Hoy lo imposible se hizo inevitable": la frase de Mónica Coca que eligió Berenguer para asumir 

Este miércoles asumió oficialmente Tadeo Berenguer como el nuevo rector de la UNSJ. En su primer discurso en el cargo eligió a Mónica Coca, quien era su candidata de fórmula y falleció por las secuelas del coronavirus a finales de 2020. "Hoy lo imposible se hizo inevitable", dijo Berenguer, recordando el que se convirtió en el lema principal de la ex vicerrectora. En ese momento todos los presentes aplaudieron en recuerdo de quien fue docente y funcionaria de la universidad.

El acto de asunción, en el que Oscar Nasisi le tomó juramento a su sucesor, fue en el edificio del Rectorado. Allí también asumirán el resto de las autoridades de cada facultad que ganaron las últimas elecciones.

En la misma línea, Berenguer dijo que "el legado de Mónica sigue siempre vigente" e hizo referencia, como principal objetivo de su función, la apertura de la UNSJ a la sociedad. Esta era una de las banderas que tenía la fórmula Coca-Berenguer antes de la tragedia y el nuevo rector decidió traerla a su primer discurso.

"La nuestra es una institución reconocida por su prestigio, por sus docentes, por sus investigadores, no docentes, estudiantes, graduados y hasta por las acciones insitucionales que ponen en evidencia nuestro compromiso", remarcó. "Pero todavía no es suficiente, hay una distancia entre la universidad de hoy y la sociedad", matizó Berenguer y se comprometió a cambiar esta realidad. "Nosotros no podemos más que emprender la tarea para hacer posible la universidad que soñamos que sea más inclusiva", cerró.