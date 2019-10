Huaykil continúa sin el emblemático Willy Herrera

Una de las instituciones del rock local, el músico Willy Herrera, dio un comunicado a través de redes sociales anunciando su separación de la banda Huaykil.

“Hoy me toca hacer un descargo difícil y doloroso.” Comenzó su descargo.

“Ayer me encontré en las redes un videíto de ´Huaykil - próximamente´… pero sin un comunicado apropiado sobre la realidad de la banda hoy. Entonces, mi mensaje no puede esperar más. Debo contarles que, ya no formo parte de Huaykil. La banda que fue mi hogar y mi enfoque creativo durante casi 20 años. “

Después habló sobre el motivo que lo llevó a tomar esa decisión: “Desde hace un tiempo, el funcionamiento de la banda se vio afectado por cosas personales y diferencias de visión (cosa que es normal creo, las vidas van cambiando en esa cantidad de años). Luego de muchos intentos, charlas, discusiones, sincericidios y demás, quedamos de acuerdo en que ya no podíamos tocar más juntos. Fue muy difícil llegar a ese punto porque, más allá de las diferencias, siempre logramos llevar adelante este proyecto de vida que fue la banda. Pero ya nos estaba haciendo mal. Así que decidimos parar y en su momento fue mutua la decisión de darle fin a la banda, debido a que ambos fundadores queríamos seguir, pero de maneras diferentes. Ese fue el acuerdo y quedamos en hacerlo público mediante un comunicado así, como este.”

La banda seguirá, así lo confirma Willy “Unos días después nuestra última reunión, Alejandro Pozo (baterista de Huaykil) me comunica que él va a seguir con la banda por su cuenta, con otros músicos. Yo no apoyo esa decisión, pero evidentemente, mi postura al respecto no es relevante, él tiene los medios legales para continuar con el nombre de la banda y logo.”

Por último hizo un balance sobre lo que cosechó el artista: “Quiero decirles que me he sentido muy afortunado de lo que he vivido y aprendido en Huaykil. Muchos viajes, mucha música, shows en todo el país, escenarios que jamás imaginé pisar, conocer a muchos ídolos de mi adolescencia y más que nada, nuestro público. Cada vez que tocábamos ustedes se acercaban a mostrarnos que llevaban a la música en el corazón y seguían a la banda, déjenme decirles que esas palabras curaban cualquier duda o incertidumbre que tuviera, al transitar este camino de ser músico.”

El músico se despidió “¡Pronto tendrán novedades mías, estoy haciendo música constantemente y me muero de ganas de compartirla con ustedes! Les agradezco de corazón, ¡todo! y nos vemos, como siempre, por ahí.”

Así termina un capítulo en una de las bandas más influyentes del rock local.