Hubo una desesperada búsqueda de un niño que se perdió el sábado

El menor junto a su padre y a un grupo de jinetes a caballo, se dirigían a la Difunta Teresa, un paraje que ha tomado relevancia y es muy visitado en la zona de Campo de Arturo Sánchez.

Según contó a la policía el padre del menor no se dio cuenta que su hijo no seguía en la columna de jinetes y cuando notó su ausencia decidió regresar en su búsqueda pero no lo pudo encontrar. El paraje hacia donde se dirigían está a unos 45 kilómetros de la villa cabecera de Angaco y regresar le demandó varias horas.

Junto con su grupo de acompañantes, la búsqueda se extendió hasta las tres de la madrugada aproximadamente y luego el hombre decidió volver a su casa por si el chico había vuelto al domicilio.

Se enteró que no estaba y nuevamente todos salieron en su búsqueda. Continuaron hasta la 5 de la mañana sin resultados positivos y otras vez regresaron a la vivienda del menor.

Con la luz del día volvieron al campo con más hombres en caballos y motos, pero el resultado seguía siendo negativo.

A las 14 horas de este domingo decidieron poner en conocimiento del extravío a las autoridades policiales y se desencadenó un operativo con más personas desplegándose por el campo.

Intervinieron varias dependencias policiales, entre ellas personal del Grupo GERAS, Unidades operativas motorizadas, Comisaria 20ª, Unidad Operativa Las Tapias y la regional Este al mando del comisario Gregorio Díaz.

La búsqueda se extendió por diferentes zonas de las mencionadas, camino al paraje de la Difunta Teresa y al cabo de tres horas, pasadas las 17, el niño fue encontrado en la zona de “El Crispín” y trasladado al hospital departamental.

Los médicos indicaron que se encontraba en buen estado salud, pese a haber pasado la noche en el campo, bajo el frió y sin comida ni agua. El chico es apellido Tello y regresó a su casa para compartir la alegría de sus familiares y amigos de haber sido hallado en buenas condiciones.