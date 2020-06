Hugo y Alicia, dos vecinos que dan todo por su comunidad

Este jueves se celebra el Día del Vecino y DIARIO HUARPE rescata las historias de Hugo Gómez de Calingasta y Alicia Ortiz de Valle Fértil. Dos personas que a pesar de sus realidades dejan todo y se exponen sin importar las consecuencias por el bien común, la buena convivencia y la igualdad de derechos.

En ellos el reconocimiento a todos los vecinos que se comprometen y ceden parte de sus vidas para mejorar la de los otros.

Hugo Gómez nació en el año 1963, en la localidad de Barreal, Calingasta. En el mes de octubre cumple los 57 años. Vive a una cuadra de la plaza de la Villa Calingasta con con su esposa Teresa, su hija Débora y sus tres nietos: Luciano, Samuel y Gerónimo.

Trabajó como autónomo,. luego en el municipio por más de 30 años y hoy lo hace para una empresa de servicio contratada por Energía San Juan repartiendo boletas de luz.

Por mes recorre entre 180 a 230 kilómetros. Menos los de Barreal, visita todos los domicilios del departamento.

Llega a La Puntilla, a Hilario, a Colón, a La Isla, a Alcaparrosa, a Villa Calingasta, a Alto Calingasta, a Tamberías, a Villa Corral, a Puchuzun y a Villa Nueva

La posibilidad de llegar a todos esos lugares le facilitó estar en contacto con todas las familias y a todas les da su tiempo y las escucha

“Me cuentan sus problemas, sus necesidades y siempre me ofrezco a darles una mano dentro de mis posibilidades”, cuenta.

Gómez presentó notas de todo tipo y gestionó soluciones en casi todas las reparticiones municipales, provinciales y nacionales.

Gracias a sus reclamos muchos barrios de estos distritos tienen veredas, calles con nombre, agua potable, internet, comunicación telefónica, farmacia y atención primaria de salud.

Por su incesante e incansable lucha se cerró el basurero a cielo abierto del municipio. Familias vulnerables reciben ayuda alimentaria y/o social y otras pudieron desagotar sus pozos negros, cortar el árbol que estaba a punto de caerse sobre sus casas, entre otras necesidades y urgencias particulares.

Hasta instituciones vecinales y deportivas pudieron iniciar los trámites de personería jurídica, entre otros. Porque cada vez que Hugo viaja a la Ciudad de San Juan por cuestiones laborales o familiares, lleva los papeles y les hace la "gauchada".

“Yo siempre me he preocupado por lo que le pasa al otro, porque así me criaron”, dijo. “Mi meta es que todos estemos bien, que todos tengamos las mismas oportunidades en el sentido amplio de la palabra. Porque todos tenemos los mismos derechos”.