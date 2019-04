Iba a la facultad y un delincuente lo golpeó y robó su costosa bicicleta

A las 15.30 de este martes, Aron Montiveros de 21 años circulaba por ruta 40 y decidió ingresar a Benavidez hacia el oeste con dirección a la facultad de Ingeniería donde cursa sus estudios.

Según relató a su familia a lo lejos observó a un sujeto que estaba solo y cuando estaba por pasar por al lado de él, este se le abalanzó lo hizo caer de la bicicleta todo terreno y lo golpeó para despojarlo de su rodado.

El malviviente con un aspecto amenazador y de superioridad sobre su víctima se fue del lugar en la bicicleta cuyo costo es alto en el mercado.

Montiveros pudo llamar a la policía con su teléfono celular y rápidamente los uniformados llegaron en su auxilio y les expuso su caso, además de dar detalles de cómo era el ladrón.

Curiosamente para Montiveros los efectivos que llegaron al lugar (no pudo especificar a qué división pertenecían) no salieron en busca del ladrón, el cual no podía estar lejos, contó asombrado ya que no se explicaba su inacción.

Lo invitaron a radicar la denuncia en Comisaría 2ª de Concepción, allí indicó que le sustrajeron una bicicleta marca TREK Marlin 5.