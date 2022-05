IFE 4: Cómo cobrar el bono si no tengo cuenta bancaria

A partir del 18 de abril se abrió la inscripción para el nuevo IFE que otorgará el gobierno y serán $18.000 entregados en dos cuotas de $9.000, la primera en el mes de mayo y la segunda en el mes de junio.

El refuerzo de ingresos que se solicita mediante Anses, requiere de ciertos requisitos para aceptar el pedido de la persona. Uno de ellos es ingresar el CBU (Cuenta Bancaria Uniforme) en dónde se depositará el bono.

Sin embargo, muchos solicitantes no poseen cuentas en el banco por ser justamente trabajadores no registrados y por eso se les lleva la posibilidad de abrir una cuenta única gratuita para no generar gastos a la persona, pero tener una cuenta bancaria donde depositar el IFE.

Cada banco tiene modalidades diferentes para la apertura de la misma, solo el Banco Nación posee una forma virtual de hacerlo con su aplicación BNA+. Se descarga la aplicación desde App Store o Play Store y allí podrá contar con una cuenta sin gastos para cobrar el bono.

Qué hacer si se cobraron los anteriores IFE por correo

De haber percibido el IFE por Correo Argentino, Código Red Link o Banelco, ingresá a este link para consultar tu estado. La ANSES informará si ya existe alguna cuenta registrada a tu nombre. De poseer una o más CBU deberás elegir en cuál deseas recibirlo.

La web me indica que el CBU no coincide con el CUIL

Únicamente se podrán cargar cuentas bancarias pertenecientes a quién desea recibir el refuerzo de ingresos, no se podrán percibir en la cuenta de terceros. Por ello se brinda la posibilidad de abrir cuentas bancarias sin gastos para facilitarle a quienes no poseían anteriormente una.