Anses rechazó los primeros pedidos de IFE: las aclaraciones sobre el bono

El bono de $18000, que será entregado en dos cuotas de $9000, fue anunciado por Anses para monotributistas categoría A y B y para trabajadores no registrados. La inscripción comenzó el 18 de abril y el día 28 del mismo mes se habilitó la segunda fase para confirmar los datos y la cuenta CBU del solicitante.

Sin embargo, algunos usuarios recibieron avisos de rechazos de inscripción para el Refuerzo de Ingresos. Por ello, Fernanda Raverta anunció los motivos por los cuáles podría haberse rechazado la solicitud.

Los mensajes posibles son “tu solicitud fue aceptada”, “tu solicitud fue rechazada” o un mensaje que indica que no están los datos cargados para verificar que el solicitante cumple con los requisitos, situación que requiere de la presentación en la sede de Anses más cercana.

En este contexto, se anunció que las dos posibilidades para el rechazo son la incompatibilidad con las condiciones básicas o la falta de datos en el sistema, situación que se puede revertir para volver a aplicar al IFE.

Condiciones básicas para recibir el IFE 4

Ser argentino o argentina nativo o nativa, tener entre 18 y 65 años de edad, no percibir ingresos superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, no contar con seguro de medicina prepaga.

Además, la persona solicitante no debe tener un trabajo bajo relación de dependencia registrada en el sector público nacional, provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sector privado. No debe estar inscripta en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes en la categoría C o superior, ni como autónomo.

Por último, no deberá figurar como titular de jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.