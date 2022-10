IFE 5: que se sabe del bono de $50.000 que otorgará ANSES a partir de octubre

A principios de septiembre se anunció que la Administración Nacional de la Seguridad Social abonará un bono refuerzo durante los meses de octubre noviembre y diciembre a un sector de la población que ha sido afectada por la acelerada inflación de los últimos meses.

Fue Sergio Massa quien anunció que a través de la recaudación del dólar Sojero pagaría $50,000 dividido en tres pagos a quienes han sido afectados por la inflación y no reciben otro beneficio de ANSES. Esta semana, el Ministro de Economía se reunirá para acordar los últimos detalles del bono y se conocerá quienes podrán solicitarlo, o quienes automáticamente lo verán impactado en los CBU que brindaron anteriormente para recibir el IFE 4.

Si bien no se ha oficializado detalladamente el proyecto, se estima que los requisitos para recibir el IFE 5 serán: quienes tengan un trabajo informal, quién es no reciban el potencial trabajo, quienes no sean titular de ningún asignación universal por hijo, quienes no cobren tarjeta alimentar, quién es no cobren prestación por desempleo.

Además, se especula con la posibilidad de que sean relegados del bono refuerzo quienes sean titulares de algún vehículo (moto o auto). No obstante, esto no ha sido oficializado por el gobierno y se esperan los detalles del IFE 5 que podrían estar resuelto a fines de esta semana.

A quienes alcanzará el IFE 5

El nuevo refuerzo que implementará el gobierno alcanzará a 2 millones de argentinos y argentinas. Se trata de un plan que encabeza Sergio Massa para que nadie se encuentre por debajo de la línea de la pobreza. El mismo, será llevado adelante por ANSES como todos los beneficios que otorga el gobierno.