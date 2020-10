Iglesia y Jáchal no habilitarán el ingreso de turistas durante este fin de semana

Después de que la provincia anunciara que permitirá los desplazamientos para turismo interno en todo el territorio sanjuanino, los municipios de Iglesia y Jáchal ya confirmaron que no permitirá el ingreso de turistas, al menos por este fin de semana.

Desde Iglesia, el intendente Jorge Espejo aseguró que la actividad se reanudará durante el primer fin de semana de noviembre. El funcionario explicó que no creyó conveniente habilitar el turismo en la localidad del norte sanjuanino en medio de la creciente cantidad de casos de coronavirus, que ya suman 19 contagios desde la llegada del virus al departamento.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el funcionario subrayó que "sería contraproducente abrir en este momento con la situación en la que estamos con familias enteras aisladas, burbujas de personal de Salud buscando más contagiados", aseguró el mandatario y agregó que prefiere dar asistencia a los contagiados y abrir luego "en el momento indicado, creemos que para noviembre está bien".

Espejo especificó que ya tienen pensado cómo será el protocolo que deben cumplir las personas que quieran ingresar a hacer turismo en el departamento. "La metodología que utilizaremos será un testeo rápido negativo por familia. Tendremos una cabina para testear e hisopar en el ingreso al departamento, allí se hará el estudio y si da positivo, deberá devolverse a su lugar de origen".

Además, si el turista en cuestión llegara a necesitar de urgencia atención médica por algún síntoma y positivo de Covid, será internado y aislado en el hospital del departamento. El mandatario indicó que le exigirán el permiso de circulación y será obligatorio el uso correcto de barbijo y de alcohol para higienizar las manos.

En Jáchal, el intendente Miguel Vega no ha dado precisiones sobre si permitirá o no el ingreso de visitantes. Igualmente, fuentes allegadas a la comuna confirmaron que este fin de semana no recibirán a turistas.

La fuente consultada por DIARIO HUARPE explicó desde la municipalidad han decido priorizar la atención de los pacientes y reforzar las labores de prevención y rastrillaje. Este miércoles en el departamento se confirmó que ya hay ocho casos de coronavirus y aseguraron que en la próximas horas comenzarán con operativos sanitarios.

Esta medida tomada a nivel municipal parece coincidir con la postura de muchos jachalleros que se han mostrado en contra de la vuelta del turismo y en redes sociales ya pidieron por un "Jáchal para jachalleros".

Los que sí vuelven

Mientras que dos de las comunas turísticas ya resolvieron que no recibirán turistas, Calingasta y Valle Fértil, los otros dos departamentos que reciben turismo interno, ya adelantaron que sí recibirán visitantes.

Por su parte, el intendente Jorge Castañeda manifestó que ya decidió que Calingasta sí habilitará el turismo interno y adelantó que este jueves se reunirá con los prestadores turísticos para definir las acciones a seguir para mantener los protocolos.

En contacto con DIARIO HUARPE, el calingastino señaló que ocuparán hasta el 50% de las plazas para evitar que haya sobrecarga en espacios públicos. En el ingreso se habilitará un control de entradas hasta las 20 horas y la firma de una declaración jurada del sitio en donde van a estar para poder establecer una trazabilidad de los casos.

Sobre las razones que motivaron la reapertura de las actividades turísticas el mandatario reveló que el turismo en la primera industria en cuanto a generación de empleo. "El turismo genera ocupación para unas 500 familias de manera directa, por eso desde el principio yo fui proclive a reabrir la actividad", aseguró.

En tanto, Omar Ortiz, el intendente de Valle Fértil, confirmó que él habilitará la actividad turística. El mandatario expuso que el departamento ya viene trabajando con el Gobierno de la Provincia para reactivar el turismo que es una de las principales actividades económicas de la localidad.

El vallisto se explayó al indicar que se aplicarán todos los protocolos preventivos y se limitará el porcentaje de ocupación de los hospedajes. Además agregó que cada visitante deberá contar con el permiso obligatorio para poder realizar la actividad turística.