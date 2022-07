¡Impresionante! UFC confirmó una batalla que enloqueció a los fanáticos

La noticia sobre el encuentro entre Nate Díaz y Khamzat Chimaev ha revolucionado a los apasionados de las Artes Marciales Mixtas. De acuerdo a lo comunicado por el periodista Brett Okamoto, de ESPN, el duelo se dará en la división de Peso Wélter. Lo que más emociona a los fanáticos es que después de tres años del último triunfo en UFC del conocido norteamericano, podría retirarse en lo más alto.

Siendo así, Nate y Khamzat se estarían mirando las caras en el famoso octágono el día 10 de septiembre, en la estelar del UFC 279. Dicho acontecimiento será realizado en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada. Chimaev afirma que llevará a cabo un “funeral” a su contrincante, lo que le pone más emoción a la previa. El 12 de junio de 2021, Díaz fue derrotado por Leon Edwards por decisión unánime, en el UFC 263.

Publicidad

La molestia de Nate Díaz con UFC

Quedándole una pelea por delante con la compañía, a sus 37 años, el estadounidense quiere irse por la puerta grande. En una entrevista con Ariel Helwani, Nate comentó: "Nadie me ha ofrecido nada. He estado buscando peleas desde entonces, pedido muchos combates. Ya le dije a (Vincent) Luque, a Tony Ferguson, a otras cuatro o cinco personas. Nunca fue bueno para ellos. Finalmente me ofrecieron la de Khamzat (Chimaev), y primer dije '¿Qué carajos?' pero después pensé '¿Por qué no?'".

"Vamos a hacerlo. Pedí la pelea contra Khamzat. Después, muchas excusas aparecieron. Unos querían en enero, otros en marzo y así pasó. Estoy tratando de regresar a la escena, pero me siguen manteniendo con el contrato y sólo pasa que me hostigue. Me quiero ir (de UFC), ese es mi principal objetivo", fue otro de los comentarios de Díaz. Evidentemente no estaría de acuerdo con la postura que optó el Presidente de la promoción.

Sucesivamente, en declaraciones con el sitio TheMacLife, Dana White explicó: “No sé qué es lo que haremos. Me agrada Nate, pero seamos honestos. Nate no ha ganado una pelea en cinco o seis años. Cuando tienes luchadores en esa posición, que han estado con nosotros por mucho tiempo y que respetamos, queremos ser justos con ellos. Nate Díaz no peleará contra Kamaru Usman. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para no faltarle el respeto a nadie. Él probablemente debería pelear contra Jake Paul”.