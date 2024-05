La salida de la gestión pasada del Gobierno de San Juan no solo fue con nombramientos a planta permanente que no cumplían con los requisitos para hacerlo, sino que también hubo entrega de horas en el Nivel Superior que no debían hacerse. Esto último es lo que el Tribunal de Cuentas le solicitó al Ministerio de Educación que corrobore para regularizar la situación y si es necesario, cesantear a los “beneficiados” con esta medida.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, contó en el Café de la Política, que “nos llegan pedidos del Tribunal de Cuentas al respecto de personas que tienen horas en el Nivel Superior y que no deberían tenerlas, por eso es que estamos revisando si cumplen con los requisitos o no”, expresó en el programa que se emite de lunes a viernes por Huarpe TV en el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

En este sentido, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, detalló a DIARIO HUARPE que “el Tribunal de Cuentas nos está enviando diariamente cinco a diez casos para que verifiquemos si los designados en las horas del Nivel Superior cumplen con la tarea. Nosotros nos comunicamos con las personas señaladas y las intimamos a que se regularicen, ya que de no hacerlo están generando un perjuicio fiscal al Gobierno. Muchos de los requerimientos están justificados y muchos otros nos sucedió que no asisten o tienen tareas superpuestas”.

Respecto a por qué se da esto en el Nivel Superior, la ministra Fuentes explicó que “es el ámbito en el que se entregan sin tener que pasar por la Junta de Clasificación como en los otros niveles, por eso puede ser utilizado con mayor discrecionalidad que en el resto. Ese fue el panorama más complejo que nos encontramos apenas asumimos en el ministerio y que se está corrigiendo”.

Lo puntual es que a cinco meses de que asumieran las nuevas autoridades provinciales, aún se encuentran con “beneficiados” de la gestión pasada que aún gozan de pagos salariales por tareas que, en muchos casos, no cumplen y que, indicaron desde Educación, impacta no solo de manera económica sino también sobre el correcto funcionamiento del sistema.

Lo que resalta de esto también es que el Tribunal de Cuentas ha tomado un rol activo en estos asuntos, ya que responden a horas que se asignaron en el 2023. Nada de esto llamaría la atención si no existiera una cuestión primordial y es que las autoridades actuales fueron nombradas por la gestión uñaquista y que incluso dos de los tres vocales permanentes son amigos del exgobernador, como es el caso de Pablo García Nieto y Juan Flores.

Justamente estos nombres generaron polémica debido a que muchas voces expresaron que era la manera que tenía Sergio Uñac para sostener el poder mediante el uso del organismo y meter presión desde la oposición a la actual gestión orreguista. Vale recordar que García Nieto, Flores y Elio Frack tienen cargos vitalicios y para removerlos se debe activar un proceso similar a un juicio político.

