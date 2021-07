Imputaron de homicidio culposo al conductor de la tragedia vial de Pocito

Este sábado por la mañana, la jueza de garantías, Verónica Chicón, imputó al conductor de Renault Kangoo, Adolfo Kappes de 60 años, que atropelló y mató a un joven de 23 años el miércoles pasado, sobre Calle 12 entre Ruta 40 y Mendoza. Ayelén Castro viajaba en su moto de 150cc y había puesto guiñe para doblar a la izquierda, pues su casa estaba a escasos metros. Pero la maniobra no fue advertida por el conductor, según indicaron fuentes judiciales.

Posteriormente, la jueza ordenó la excarcelación de Kappes, aunque le impuso un par de medidas coercitivas, es decir, reglas a cumplir: la promesa de someterse al proceso y de no entorpecerlo; la obligación de presentarse una vez por semana ante la Oficina de Medidas Alternativas los días viernes; la prohibición de salir del territorio provincial sin autorización y la obligación de entregar los documentos de viaje si los tuviese para efectuar la retención de los mismos, que quedarán en poder del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal Adrián Riveros, luego de hacer la presentación de caso, no pidió la prisión preventiva para Kappes, ya que en este tipo de casos no corresponde porque son delitos menores y con sentencias bajas dentro de la escala penal. Además, el conductor de la Kangoo no tenía antecedentes penales y no dio indicios de que vaya a entorpecer la investigación. Una prueba de ello es que luego del siniestro, el hombre frenó su vehículo y llamó a Emergencias. Muchos conductores imputados de homicidio culposo, en su lugar, se dieron a la fuga, informaron fuentes judiciales.

Kappes quedó imputado por homicidio culposo. En la audiencia de este sábado tuvo oportunidad de dar su versión de los hechos, pero prefirió no hacer declaraciones. La fiscalía pidió que se incorpore la agravante de exceso de velocidad, pero la jueza Chicón dijo que no había sustento fáctico, ni legal, ya que no había una pericia presentada por el Ministerio Público Fiscal que acreditara eso.

Esto no significa que el exceso de velocidad ya no se tenga en cuenta. La pericia puede ser incorporada durante la etapa de investigación, que tendrá un tiempo de ocho meses. Ahí recién se podrá hablar del agravante, dijeron fuentes judiciales.

Entre las pruebas que hay en contra del acusado está un video del siniestro vial, registrado por las cámaras de seguridad, ubicadas en la casa de la víctima. También hay pericias que levantaron personal de la Comisaría 7ª en la escena del hecho fatal y testimonios de parientes de la joven Castro.