Incertidumbre en la Carrera de Abogacía: un cambio en el plan de estudio produjo malestar entre los alumnos

Desde el comienzo del Ciclo Lectivo 2022, alumnos de la Carrera de Abogacía comenzaron a manifestarse en contra de la forma de aplicación del nuevo plan de estudio. Es que, en el año 2018, el Consejo Superior y el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lo aprobaron y lo pusieron en marcha. A partir de esta conversión, los estudiantes tuvieron que decidir si cambiar o no su plan, decisión que se vio afectada debido a la desinformación que, denuncian, hay sobre el tema. DIARIO HUARPE habló con las autoridades del Departamento de Ciencias Jurídicas, quienes explicaron qué es lo que sucede.

A través de redes sociales, estudiantes de la Carrera de Abogacía plantearon su descontento con respecto a las dificultades que habían tenido para cambiarse de plan de estudio y para hacer todos los trámites administrativos que esto conlleva. Según alumnos consultados por este medio, sólo tenían hasta el día 20 de abril para poder trasladarse de plan.

Además, quienes habían ingresado en el plan viejo, es decir el del año 2000, tenían que realizar un método de “enlace”. Esto es, que los alumnos que ya rindieron y aprobaron el final de las materias del plan anterior, deben sumar los contenidos que no estudiaron con respecto a las actualización del de 2018. Encima de estudiar los otros contenidos, deberán rendir evaluaciones. Esto trajo malestar entre los integrantes de Derecho, ya que pensaron que debían rendir nuevamente los finales.

DIARIO HUARPE dialogó con Érica Martín, Coordinadora de la Comisión de Seguimiento y Plan de Estudio, para disipar las dudas en relación a esta situación.

La autoridad explicó que, si bien este 20 de abril se cerraba el plazo para que los alumnos se cambiaran de plan, las chances se reabren en noviembre y continuarán en ese estado hasta marzo del 2023, que es cuando el Plan 2000 caduca. De hecho, los alumnos tienen tiempo hasta ese año para poder pasarse al Plan 2018.

Además, aclaró que no es una obligación dejar el primer plan de la carrera y que, si los estudiantes ven que pueden recibirse antes de su caducidad, lo pueden hacerlo con total libertad.

Con respecto a aquellos que comenzaron a estudiar desde el 2019 y que no tendrán chance de titularse antes del 2023, deberán realizar los llamados “planes de enlace”, cuyo fin es incorporar los nuevos contenidos a los alumnos.

“La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación (Coneau) nos evalúa constantemente y, cuando cambiamos el plan, nos plantearon que no podíamos dar por aprobadas todas las materias porque habían contenidos desactualizados y que teníamos que ver la forma de brindarlos de una manera accesible”, contó Martín.

De este modo, decidieron adicionar los temas que no habían sido dados, de forma asincrónica, a través del Campus Virtual de la UNSJ. “Pueden ser apuntes, videoclases, audios, esquemas y demás formatos que el profesor deje y que el estudiante vea cuándo y dónde sea”, manifestó la coordinadora.

Una vez que el alumno haya absorbido esos conocimientos, podrá realizar la evaluación, que será una especie de encuesta. Tendrá dos oportunidades de completarlo y, si no lo logra, podrá volver a hacer el enlace y repetir el procedimiento.

Una vez que se apruebe ese test, el sistema arrojará una especie de certificado que, posteriormente, deberá ser presentado en el Departamento de Ciencias Jurídicas para acreditar su aprobación.

Según aclaró Martín, los enlaces estarán disponibles en los Campus Virtuales de aquellos en los que ya esté efectivizado el cambio de plan a partir del próximo lunes.

Las problemáticas al cambiarse de plan de estudio

Algunos alumnos informaron a este medio que todavía no les llega la confirmación del cambio de plan en sus respectivos SIU Guaraní o al Campus Virtual. Entonces, no pueden inscribirse a las materias que cursarán durante este semestre. Respecto a esto, Érica Martín dijo que, si bien esta situación no les compete y está bajo responsabilidad del Departamento Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, están trabajando para solucionarlo.

Es que, quienes se hayan mudado de plan y no lo hayan efectivizado, no podrían “rendir” los parciales correspondientes a cada materia al no aparecer inscritos. Entonces, manifestó que, desde el Departamento de Ciencias Jurídicas, dialogarán con los profesores para que “se guarden” las notas de los parciales.

“Vamos a atender cada caso puntual que tenga problemas debido al cambio de planes y vamos a atender sus impedimentos para rendir. Esperemos se respete” cerró.