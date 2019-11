Incertidumbre local porque Nación no envía los fondos para alimentos

A más de un mes de que el Congreso de la Nación aprobara la ley de Emergencia Alimentaria, a la provincia de San Juan aún no llegaron los fondos que le corresponden. “Todavía no recibimos absolutamente nada y esto nos empieza a preocupar. No era emergente declarar la ley sino aplicarla para ayudar a las familias a sobreponerse a la crisis”, dijo Armando Sánchez, ministro de Desarrollo Humano. Con este dinero piensan ampliar el cupo de comedores para brindar una mayor contención alimenticia a los niños.

“Ya venimos reclamando a nivel nacional y no nos atienden”, dijo el funcionario. Ante la incertidumbre de no tener respuesta, la semana pasada Sánchez presentó un pedido de audiencia con la ministra Carolina Stanley y se concretaría en estos días. La idea central del encuentro es que la funcionaria ponga en conocimiento cómo se llevará adelante la aplicación de la legislación y puntualmente cuándo llegarán los fondos prometidos a San Juan. El ministro dijo que irán hasta las últimas instancias para lograr que la administración de Mauricio Macri cumpla con el envío de las partidas.

La iniciativa que se aprobó el mes pasado en el Congreso establece un incremento de emergencia como mínimo del 50% de los envíos presupuestarios vigentes del corriente año. Esto apunta a fortalecer las políticas públicas de alimentación y nutrición, con un costo estimado entre 4.000 y 10.000 millones de pesos. Con estos recursos extras, desde San Juan evalúan ampliar los merenderos y comedores que actualmente funcionan. Como así también reforzar la ayuda en los puntos que ya están vigentes.

Actualmente, la Nación le debe 50 millones de pesos a San Juan. Según las estimaciones de Sánchez tendrán que enviar con esta partida de emergencia casi 25 millones de pesos para compensar la deuda que tienen. Esto se generó en concepto del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. “Desde que asumió este gobierno hasta la actualidad enviaron la misma partida presupuestaria pero las condiciones cambiaron y todos los montos quedaron desfasados”, dijo.

El ministro señaló que por esta situación el Gobierno provincial aporta el 80% para hacerse cargo de partidas alimenticias y Tarjeta Social. En ese contexto la Nación solo aportó el 20%. En San Juan, se recibe $8 por cada niño que almuerza en los comedores escolares por día y en ese mismo concepto a Buenos Aires, el macrismo le envía $27.

Para contener a los chicos, en la provincia funcionan 223 comedores escolares. Allí se reparten aproximadamente 35.500 raciones diarias. En más de 700 escuelas se los asiste con el desayuno y la merienda. Todo este trabajo sirve para darles alimentación a más de 150 mil niños que rondan las edades de los 4 a 11 años. Con la partida que esperan desde Nación, buscarán aumentar las raciones ya que muchos niños desean repetirse la porción. Al mismo tiempo apuntan a sumar entre 10 y 15 comedores escolares en los departamentos alejados. Ahora será clave esperar que Stanley dé la posibilidad de una reunión que defina el envío de los fondos cuanto antes.