Incorporan un estudio sobre el uso del tiempo a la Encuesta Permanente de Hogares

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno nacional promulgó hoy la ley que incluye en el Sistema Estadístico Nacional a la Encuesta del Uso del Tiempo para "recolectar y cuantificar con perspectiva de género e información sobre la participación y el tiempo destinado por las personas humanas a sus diferentes actividades diarias, desagregado por género y edad".



La norma, que fue sancionada por el Congreso el 20 de noviembre, fue publicada hoy en el Boletín Oficial y señaló que se considera trabajo doméstico y de cuidado no remunerado el cuidado a otras personas del hogar sin percibir remuneración alguna por su labor así como tareas de ocio, recreación, servicios de salud y actividades de formación académica.



Los principales objetivos de esta encuesta apuntan a la cuantificación del aporte económico del trabajo doméstico y la distribución del tiempo dedicado al mismo y el cuidado no remunerado hacia el interior de los hogares (a niños, ancianos, personas enfermas, etc).



La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo deberá realizase cada dos años "teniendo como antecedente de referencia a la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año 2013".



El Poder Ejecutivo aún debe nominar a la autoridad de aplicación, añadió la publicación.