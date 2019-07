Inician una auditoria para determinar si es factible reabrir la EMA

Finalmente y luego de varios meses de incertidumbre, las hermanas Alicia y Patricia Carmona, dueñas de Electrometalúrgica Andina, firmaron un poder para que un auditor externo a la firma comience una exhaustiva evaluación para determinar si es viable o no retomar la producción. En 30 días debería estar terminado un primer diagnóstico.

Con el poder otorgado por las dueñas, el auditor también quedó habilitado para vender los activos de la empresa, en el caso de que sea necesario, para afrontar la deuda que hoy se tiene con los más de 250 trabajadores. Hay que recordar que la EMA lleva casi un año parada.

“Los accionistas de Electrometalúrgica Andina nos han solicitado realizar un estudio para saber a ciencia cierta las posibilidades de retomar con la producción. Debemos determinar el pasivo de la empresa, ver cuáles son los activos y tratar de resguardarlos. Siempre pensando en la posibilidad de reabrir y poder llegar con una solución para los trabajadores”, le explicó a DIARIO HUARPE, Osvaldo Rebollo, el contador encargado de la auditoria. De los trabajos también forma parte el estudio jurídico Medawar.

“La EMA no puede quedar a la deriva, nosotros somos auditores externos y nuestro principal objetivo es determinar y buscar lo necesario para que la firma retome su producción. Si esto no sucede garantizaremos el bienestar de los trabajadores y que se cumplan todos sus derechos”, añadió Rebollo.

Vale recordar que, desde el gremio Químico, dijeron meses atrás que si la EMA va a la quiebra necesitaría más de $250 millones para encarar el pago de indemnizaciones. Como así también dejaron en claro que para retomar la producción es necesario un desembolso cercano a los $400 millones.

Al ser consultado sobre este punto, Rebollo, fue cauto al decir que “no podemos determinar el pasivo de la empresa, ya que han ingresado nuevos juicios y para esto debemos estudiar la situación actual”.

Los problemas de Electrometalúrgica Andina no son nuevos y no por falta de mercado para colocar su producto, sino por el valor que paga por la energía. Esto fue un lastre que no pudo sobrellevar y puso en jaque su continuidad. Reabrir la empresa requiere un esfuerzo enorme. En relación a esto, Mario García, del Sindicato Químico, dijo semanas atrás que “las autoridades de la EMA dijeron en su momento que necesitaban 4 desembolsos. Ese dinero sería para pagar sueldos, comprar materia prima, los insumos para reactivar dos hornos grandes y uno chico y empezar con la producción. El préstamos que necesitaban era de 9 millones de dólares"