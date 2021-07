Inició una campaña para ayudar a una joven con una rara enfermedad: busca llegar hasta el influencer Santi Maratea

“Quizás sea una locura, pero bueno, nada se pierde intentando”, escribió Martín Sassul en Facebook antes de lanzar su propuesta. Después, invitó a los sanjuaninos a que donaran $60 a las cuentas de Mercado Pago de Florencia Genovart, una sanjuanina con endometriosis profunda y el “síndrome del cascanueces” por la cual necesita viajar a Alemania para tratarse y no consigue el dinero. Es por ello que Martín sacó cuentas y, si 100.000 personas donaban ese monto, iban a recaudar los $6.000.000 que necesita la joven.

Martín no la conoce personalmente, pero la sigue en redes y a través de ellas puede ver su lucha por la Ley de Endometriosis que viene desde hace tiempo. También conoció su problemática así que decidió hacer algo para aportar un granito de arena. Escribió el mensaje para que las personas que tenía como amigos se sumaran y se hizo viral. Ya fue compartido casi 2.000 veces y, gracias a esa publicación, muchos ciudadanos ya realizaron donaciones.

Afortunadamente, ya fueron muchos los que se sumaron. Martín no maneja el dinero ya que va directamente a las cuentas de Florencia, pero muchas personas le mandaron el comprobante de la donación para avisarle que se habían sumado.

“Hay gente no tiene un peso, que hace un mes escribió por si sabía de algún trabajo y ahora donaron. Sé que $60 es poco, pero para el que no tiene trabajo es un montón”, dijo Sassul.

Hubo otras personas que donaron $600, $1.000, $2.000. Hasta el momento juntaron bastante dinero, pero aún queda un camino largo para recolectar el necesario para el viaje y la atención médica en Alemania.

“Falta mucho todavía, la idea es llegar a Santiago Maratea. Si todos lo etiquetamos sería genial para que tome la idea y se pueda recaudar el dinero más rápido. Esto sería ahorrarle días de sufrimiento a una piba que está pasándola mal”, comentó. Además, si el influencer se suma a la movida solidaria, ayudaría a la visibilización de la Ley de Endometriosis.

Tras la publicación, Martín se puso en contacto con Florencia que le contó el mal momento que está pasando en Buenos Aires, donde vive actualmente debido a los controles médicos, y los dolores intensos que atraviesa que sólo le permiten estar acostada. “Le sentía el dolor en la voz”, sostuvo.

Si bien, ya recaudaron algo de dinero, Florencia prefirió no decir el monto debido a los ciberdelitos y hackeos de cuentas bancarias que están ocurriendo en la provincia. “Ella propuso que no se diga cuánto va con tal de proteger todo”, contó.

“Por ahí estas cosas como militante político me apenan porque ese es el rol del Estado, pero las necesidades no esperan”, sostuvo el joven.

Para ayudar:

CVU Mercado Pago: 0000003100042857069948

Alias Mercado Pago: rubi.estopa.cuis.mp

CBU Banco Nación: 0110474930047425915383

Alias Banco Nación: bombo.caoba.amor

La historia de Florencia

Florencia Genovart es una sanjuanina de 26 años con endometriosis profunda y una de las enfermedades más raras del mundo, conocida como el “síndrome del cascanueces”. Su historia y su pedido de ayuda para poder tratarse llegaron a medios nacionales.

Florencia lucha hace tres años con dolores que no le permiten ni levantarse de la cama. Llegó a su diagnóstico tras una gran cantidad de consultas médicas, tratamientos fallidos y de siete intervenciones quirúrgicas. A pesar de ello, el dolor siempre siguió presente. Está esperando una octava operación y, en caso de que tampoco diera resultado, sólo le queda última opción que es la de tratarse en Alemania lo cual tiene un elevado monto que no puede costear.

Actualmente está a la espera de la autorización que le permita hacerse su octava operación en dos años y medio, una embolizacion que es lo último que queda probar con el dolor, pero no hay certezas.

Si no llega a funcionar, su ginecólogo le recomendó realizar en Alemania un estudio con un software especial que él maneja. No obstante, no hay formas de que logre pagar los costos del estudio y el viaje ya que su padre falleció, su mamá es jubilada y no tiene hermanos.

El estudio solo sale 2.500 euros y la posible cirugía vale 38.000 euros. A eso hay que sumarle el pasaje y la estadía por lo que son montos inalcanzables para la familia. Florencia se encuentra realizando sorteos constantemente, pero con eso se encarga de costear su estadía en Buenos Aires y no tiene forma de recolectar el dinero necesario para hacerse el estudio en Alemania.

La solidaridad como bandera

Martín Sassul es un militante del radicalismo que siempre trata de sumarse a las movidas solidarias para ayudar a personas que viven en situaciones vulnerables. Incluso, en abril del 2021, cuando varias viviendas precarias se vieron afectadas por las lluvias, se puso en contacto con las familias de la Villa Carolina y les llevó varias donaciones.

Tras algunas conversaciones con las personas de la zona, les sugirió la idea de abrir un merendero. Así nació el 25 de abril “Vuela alto Wey” que actualmente les brinda la merienda los martes y jueves a unos 100 chicos y los sábados les dan el almuerzo.