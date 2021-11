Inmobiliarias preocupadas: aseguran que a cuatro meses del reajuste en alquileres ya perdieron contra la inflación

El pasado 1 de julio los alquileres sufrieron el reajuste anual esgrimido por la nueva ley. Con cuatro meses cumplidos hay preocupación en las inmobiliarias porque aseguran que ya quedaron desfasados con respecto a la inflación y por ende el arrendamiento perdió su valor. Explicaron que esto se debe a la variación que tuvieron los precios en el mercado y la recomposición salarial que obligó a distintos sectores a negociar. La estampida de estos dos indicadores puso en alerta a los propietarios quienes sostienen que esperar ocho meses para un nuevo incremento será un desafío casi utópico.

Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, comentó a DIARIO HUARPE que hay una gran diferencia entre los que tienen uso habitacional de los con fines comerciales. Sobre los primeros dijo que la situación sigue siendo caótica por el único aumento establecido en la normativa. Esto derivó en sorpresas para el inquilino y en determinaciones de algunos empresarios como, por ejemplo, sacar los inmuebles de alquiler.

“La inflación que tenemos hace imposible que podamos sostener el monto de alquiler durante el plazo de un año y así sucesivamente hasta completar los tres”, enfatizó.

Debido a este contexto, Turell señaló que hay otro grupo que decidió poner un valor un tanto excesivo, pero al cabo de estos cuatro meses se dieron cuenta que ya perdieron contra el devenir económico. Si bien reconoció que esto es ajeno al inquilino, pidió a las autoridades una revisión en la legislación para que se incorpore la cláusula que se utiliza para los contratos de locales comerciales.

Sobre el último punto el profesional detalló que los arrendamientos con fines de negocio no sufrieron tanto este impacto. Ató la afirmación al acuerdo que existe entre los contratantes. “Las partes se sientan, charlan y llegan a un acuerdo porque acá se permite la actualización semestral. Es más viable, más sano”, dijo.

Sostuvo que esa es la única salida para el problema que están atravesando actualmente. Además indicó que esto permitió ir potenciando algunos polos céntricos en otros departamentos. Los que encabezan la nómina son: Rawson, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito y Caucete.

“Si se acordara entre partes acuerdos semestrales no sería tan difícil ni para locador ni para el locatario. Para el inquilino no es fácil porque necesita mínimo 90 días para encontrar un alquiler en caso de no renovar contrato”, detalló.

El especialista tomó la calculadora y sacó cuentas. Contó que el sanjuanino que pagaba hasta mitad de año $25.000 de alquiler se le actualizó un 50,7% que fue el índice elaborado por el Banco Central. Lo que derivó en que el arrendamiento le cueste $37.000.

“Cuando pactas aumentos semestrales no llevás sorpresa al inquilino porque este sabe perfectamente cuánto será el monto establecido. Ahora dependés de un índice que varía constantemente. El porcentaje es altísimo porque está empatado con la inflación, pero por encima del salario por lo que se hace imposible afrontarlo”, sostuvo.

Turell relató que al escuchar esto el inquilino se asusta, pero al cabo de estos cuatro meses la inmobiliaria ya no tiene margen de ganancia porque fue absorbida por la inflación. “Hoy pueden encontrarse alquileres altos, reconocemos que hay algunos excesivamente onerosos, pero eso es lo que lleva esta situación”, dijo. Mencionó que hay algunos empresarios que especulan con futuros proyectos laborales que se lanzarán en la provincia dentro de unos meses.

Retirar o vender: la jugada de los propietarios

El experto determinó que en esta situación en la que se encuentra el país hay algunos propietarios que ‘tienen espalda’ y sacan el inmueble de alquiler. Si bien reconoció que esto tiene un costo, aseguró que es mucho menor que tenerlo ocupado y que se genere una morosidad en el pago.

Sin embargo, hay otro sector que los lleva a la venta y especulan con la cotización del dólar que ya casi roza los $200. Reconoció que en medio de esta turbulencia económica es buen tiempo de vender porque hay gente que va a los seguro. “Retiran el ahorro que tienen en el banco y lo invierten en ladrillo porque es lo más conveniente”, precisó.

También advirtió que muchos empresarios deciden esperar un poco hasta que se tranquilice las variables porque día a día suben los valores, pero hay casos como un apuro económico o una sucesión para repartir entre los herederos que no pueden dilatarse en el tiempo y recurren a la venta porque es una inversión segura.

Renovación de contrato

La Asociación de Inquilinos expuso en este medio que algunos contratos sufrieron el aumento del 70% del valor de lo que el inquilino venía pagando con anterioridad. Esto fue descartado por Turell. El referente explicó que se tomó el mismo porcentaje del Banco Central para evitar acusaciones de que son ellos quienes inventan fórmulas.

Dato

50,7% es el porcentaje promedio de aumento que sufrieron los alquileres en julio.