Intendente de Chacabuco: "Los sectores de mayor poder adquisitivo deben hacer el mayor esfuerzo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de Chacabuco, el radical Víctor Aiola, afirmó hoy que son "los sectores de mayor poder adquisitivo" los que deben "hacer el mayor esfuerzo cuando las cosas están difíciles" y se mostró confiado en que la Legislatura provincial sancione la Ley Impositiva el próximo miércoles.



En declaraciones formuladas a Radio 10, el jefe comunal expuso que los legisladores de Juntos por el Cambio "trabajan fuertemente" para alcanzar un acuerdo con el oficialismo en torno a la Ley Fiscal y destacó la necesidad de "darle a Axel Kicillof todas las herramientas que necesite para gobernar".



"Coincido en que hay gente que con el aumento del dólar le ha ido muy bien y hay algunos sectores de alto poder adquisitivo que fueron beneficiados por la macroeconomía y por lo que sucedió a nivel internacional", continuó el intendente y analizó que es acertado "que ellos hagan el mayor esfuerzo cuando las cosas están difíciles".



Sostuvo que "es justo buscar justicia social" y diferenció la situación de los grandes y pequeños productores al plantear que "eso de que en el interior se anda con botas texanas, un caballo y alforjas con dinero no existe porque a veces el pequeño productor apenas termina hecho y no es lo mismo que los propietarios de grandes pooles de siembra que tienen otra realidad".



Pidió "evaluar cada franja para que el pequeño productor no se vea afectado" y se mostró de acuerdo con el espíritu progresivo del proyecto oficial dado que "el gobernador dice que al que menos tiene le cobra menos, un 15%, con una progresividad. Uno no está en desacuerdo con eso".



"Hay que sentarse a charlar y hay buena predisposición de los dos lados", reiteró Aiola y opinó que la reunión de Kicillof con los intendentes opositoras fue "un paso muy importante" en donde el mandatario "nos llamó y nos escuchó, lo que acercó bastante las partes".



"Pienso que por el bien de la democracia y de la provincia vamos a llegar a buen puerto. No concebimos que a los intendentes nos vaya bien y al gobierno nacional y provincial mal. Si a ellos les va bien, sean del partido que sean, a todos nos va a ir bien", subrayó.



Sostuvo que "las elecciones ya pasaron y el pueblo decidió quién quiere que lo gobierne".



"La prioridad en cada nivel debe ser el ciudadano y resolver esta situación difícil", concluyó.