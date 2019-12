Intendente marplatense sostuvo que la ciudad adhiere al Protocolo ILE

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, sostuvo hoy decidió la adhesión oficial del municipio al nuevo protocolo nacional para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), aunque aclaró que en lo personal él está "en contra del aborto".



El jefe comunal, al referirse ante la prensa sobre si el municipio se adhería al nuevo protocolo, sostuvo que "sí" y aclaro "esto no significa que hay una reivindicación del derecho al aborto".



"Es más, yo tengo una posición personal que ya la hice pública cuando era diputado nacional: estoy en contra del aborto y esto está claro", sostuvo el intendente.



Al referirse sobre como se traduce en acciones el adherirse al protocolo, expresó que "con relación al sistema de salud, creo que nosotros no tenemos esa posibilidad".



"Esto tiene más que ver los apoyos que pueden tener las distintas áreas del municipio, pero no lo concreto en salud que directamente lo trabajara Provincia con Nación", acotó.



Montenegro hizo estas declaraciones luego de mantener su primera reunión oficial con el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, en la sede del obispado de esta ciudad.