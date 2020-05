3 testeos le dieron negativo al sanjuanino que tiene coronavirus: investigan por qué

Tras la confirmación de un nuevo caso de coronavirus en San Juan, Salud Pública aseguró este miércoles que se investiga por qué al paciente le dieron negativo los 3 testeos que le realizaron en Buenos Aires, donde estuvo internado con un cuadro de neumonía.

"Todavía no pueden respondernos con el 100% de seguridad, estamos esperando un resumen de la historia clínica. Puede ser que no hayan tomado bien la muestra o que no tenía la carga viral suficiente para que dé positivo. Eso nos llama la atención", dijo la jefa de Epidemiología Mónica Jofré.

El paciente que dio positivo se trasformó en el tercer caso en San Juan. Tal como publicó anoche DIARIO HUARPE, entró el lunes 4 de mayo de forma aislada y en vuelo sanitario. Esto lo confirmó este miércoles la funcionaria Jofré.

Se trata de un hombre de 43 años que es transportista. Según contaron en conferencia de prensa, presenta un cuadro de tabaquismo severo, antecedentes de hipertensión y obesidad.

Jofré precisó que el paciente llegó a Buenos Aires el 19 de abril y el 21 se descompensó. Ahí fue internado en un hospital donde le hicieron un estudio radiográfico y le detectan neumonía. Los médicos activaron el protocolo y le hicieron una prueba PCR que arrojó negativo de coronavirus.

Luego, sostuvo la funcionaria, el hombre evolucionó bien porque le dieron antibióticos. Y le hicieron un segundo análisis, que le volvió a dar negativo. Entonces lo trasladaron a sala común y el 30 de abril volvieron a testearlo: otra vez el resultado fue negativo.

El paciente llegó en las últimas horas a San Juan en vuelo sanitario y el equipo de Salud constató que tenía tos y dificultad respiratoria. Jofré dijo que le hicieron un hisopado y después de 4 días del último test, ahora sí le dio positivo y decidieron trasladarlo al Hospital Guillermo Rawson.

Desde Salud Pública analizan con quién estuvo en los últimos 21 días antes de su regreso a la provincia.

“Los pasajeros que tuvieron contacto con el paciente en el avión quedaron en aislamiento”, contó Jofré. Algunos de ellos están en un hotel y otros en sus casas.