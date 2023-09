¿Irá preso? Israel Adesanya, culpable de conducir ebrio en Nueva Zelanda

Según reportes recientes, Israel Adesanya ha admitido su culpabilidad en un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol en Nueva Zelanda. Este incidente habría tenido lugar tres semanas antes de su última pelea en UFC. El ex campeón de Peso Mediano fue declarado culpable de esta infracción después que se le detectara un nivel de 87 miligramos de alcohol en su sangre por cada 100 mililitros.

De esa manera, Israel Adesanya superó el límite legal de 50 miligramos en Nueva Zelanda. En un comunicado al New Zealand Herald, "The Last Stylebender" expresó su arrepentimiento y se disculpó con la comunidad, su familia y su equipo por su decisión de conducir después de beber en una cena. Afirmó que su comportamiento fue inaceptable y reconoció la gravedad de su error.

La pena máxima por estos cargos podría ser de tres meses de prisión o una multa de aproximadamente 4.500 dólares. La audiencia de sentencia para Adesanya está programada para el 10 de enero de 2024. Esta situación legal se suma a la reciente derrota de Adesanya en UFC 293, donde perdió su título de Peso Mediano ante Sean Strickland. Israel, quien fue campeón en dos ocasiones en esa categoría, ha tenido un declive en su desempeño en el octágono, acumulando cuatro derrotas en sus últimas siete peleas.

Más problemas para Israel Adesanya

Tras perder el cinturón contra Strickland, Dana White expresó: "Oh, Dios mío, literalmente nunca en un millón de años pensé que estaría aquí. Parecía que Israel estaba en cámara lenta. Parecía que no podía bajarse. Parecía que estaba muy rígido esta noche. Parecía muy lento. Sólo Israel sabe lo que está pasando. Hay un millón de cosas que podrían salir mal. Algunos días te despiertas y simplemente no estás ahí, hombre".

Para cerrar, Dana White dijo sobre Adesanya: "Simplemente no está ahí. Esta noche parecía completamente seco, muy erguido. Parecía muy lento. Parecía que no podía bajar nada. Incluso en el quinto asalto, cuando todos sabían que necesitaba un nocaut para ganar la pelea, no había ningún sentido de urgencia para intentar terminar la pelea. Así que no sé si está herido o si esta noche es la noche. Entró en territorio hostil y todo el mundo hablaba mal de él, todo el mundo decía que no podía hacerlo".