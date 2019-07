Ismael Aguilera, el pibe que lucha por ser un futbolista profesional

Se llama Ismael Aguilera, tiene 16 años y lleva más de la mitad de su vida jugando al fútbol, por eso cuando le ofrecieron dejar a su San Martín natal y a su familia y amigos e irse a vivir en Buenos Aires para jugar en las inferiores de Boca, venció todos sus miedos y se animó a luchar por hacer lo que ama.

El sueño de Isma comenzó en marzo de este año gracias a un convenio que Alianza de San Juan firmó con Boca y que le permitió ir a formarse en la cantera del equipo. "Soy hincha de Boca y siempre soñé con una oportunidad así, cuando me dijeron que se me podía dar lo pensé mucho y gracias al apoyo de mi familia me decidí", aseguró el muchacho que por estos días está de visita en San Juan gracias a que le dieron una semana de descanso.

Ante la pregunta de cómo es su vida en Boca, el joven contó que vive en la casa de su hermana que hace tiempo está radicada en Buenos Aires. Su día comienza a las 5 de la mañana porque a esa hora se toma un colectivo que lo lleva desde la casa de su hermana a las instalaciones en donde entrenan.

Cuando llega hace 2.30 de entrenamiento intensivo, luego la ducha de rigor y desde allí se va a la escuela secundaría que les ofrece el mismo club. "Estoy en cuarto año, me va bastante bien y tengo varios amigos", relató el muchacho quien, igualmente, aclaró que aún siente que está atravesando un proceso de adaptación a su nueva realidad. "Cambiaron muchas cosas", reflexionó Isma.

Sobre Buenos Aires dijo que es una ciudad "linda" y contó que ha conocido bastante ya que ha podido salir a pasear con su hermana y su cuñado. "En realidad sigo extrañando mi lugar Pie de Palo es más tranquilo"

Otra de las cosas que extraña es la escuela secundaria ya que dejó de ver a muchos chicos con los que ha compartido buena parte de su vida y con quienes viajaba gracias a las actividades de la escuela. Igualmente, aclaró que en la semana que estuvo en su casa se reunió con todos y se "puso al día con las novedades en las vidas de todos".

En cuanto a su futuro como deportista Isma recoció que está en permanente competencia por ganarse un lugar. Es que él juega como central y tiene otros 3 compañeros que ocupan la misma posición en el campo. "Yo soy alto y me estoy enfocando en utilizar esto como una ventaja, el cabeceo debe ser mi fuerte", aseguró el muchacho como planeando una estrategia.

Pero no todo es entrenamientos y estudio, ya que este muchacho también pudo conocer a las máximas estrellas del Xeneize y se sacó fotos con casi todos. "Hace un tiempo conocí a Emmanuel Mas y le dije que yo también soy sanjuanino, él se mostró muy cordial e interesado, después lo vi en un partido en la Bombenera y me saludó, se acordó de mí", concluyó el joven que asegura que sueña con vestir llegar a los grandes clubes del mundo, como el Barcelona o el Liverpool, "no sé si lo lograré pero seguiré haciendo lo que amo y buscando cumplir mis objetivos", aseguró antes de irse a preparar el bolso para volver a Buenos Aires.