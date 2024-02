¿Israel Adesanya en UFC 300? Las palabras del excampeón

El tan esperado UFC 300 estuvo a punto de presentar un evento principal que habría sacudido los cimientos del mundo de las Artes Marciales Mixtas. Antes del épico evento del 13 de abril, los organizadores estaban en la búsqueda de la pelea más destacada para encabezar la cartelera, y según Israel Adesanya, él recibió la oferta para enfrentarse al actual campeón de Peso Mediano, Dricus du Plessis.

Durante mucho tiempo, se rumoreaba que este enfrentamiento tendría lugar como el evento principal de UFC 300. Sin embargo, Adesanya reveló que du Plessis y su equipo finalmente declinaron la oportunidad. "Hubo algunas cosas que estaban destinadas a suceder", explicó el excampeón de Peso Mediano de la compañía en el podcast de Theo Von.

"Me llamaron, estoy seguro de que ya estaba todo listo... pero su equipo no lo quería. Simplemente optaron por pelear contra Sean Strickland", agregó "The Last Stylebender". El momento probablemente no era el ideal para du Plessis, quien había sufrido daño durante una intensa pelea de cinco asaltos con Sean Strickland en UFC 297 en enero. Esta rápida vuelta al ruedo probablemente complicó su retorno en abril.

Contundencia de Israel Adesanya

Este no es el primer contratiempo que enfrenta du Plessis en su camino hacia el título. Después de noquear a Robert Whittaker en julio pasado, una lesión en el pie le impidió enfrentarse a Adesanya. Strickland ocupó su lugar y sorprendió al vencer a Israel para convertirse en campeón. El africano señaló que, a pesar de las lesiones, siempre se presenta para pelear.

"He peleado lesionado en las últimas peleas, por eso me tomé un tiempo para dejar que mi cuerpo se recuperara", afirmó. Aunque el enfrentamiento no se materializó para UFC 300, tanto Adesanya como du Plessis siguen en curso para un choque futuro, con ambos peleadores presionando por un enfrentamiento en África. Se espera que los fanáticos sigan atentos a lo que depara el futuro para estos dos titanes de UFC en el escenario mundial de las Artes Marciales Mixtas.