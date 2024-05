El senador sanjuanino Bruno Olivera se refirió hoy al aumento de sueldos que se aprobó en el Senadopara los representantes provinciales. Olivera resaltó que él además de votar en contra, renunció a ese incremento salarial. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del diputado oficialista José Peluc y de Martín Turcumán, líder del frente ADN.

En la oportunidad Peluc argumentó que no hablaron respecto del tema hasta el momento, debido a que están ocupados en la continuidad del tratamiento y aprobación de la Ley Bases. Asimismo explicó que está a disposición de la sociedad la versión taquigráfica de la sesión en la que se aprobó el incremento salarial, como constancia de que Olivera acordó avanzar en el tratamiento del tema, pero no de que se tratara Sobre Tablas y que así lo expresó durante la sesión.

Por otro lado explicaron que desde que asumieron está a disposición del espacio al que representan ambas renuncias. "Nosotros representamos a la gente y a un espacio político. Si no cumplimos con lo que se nos pide tenemos que dar un paso al costado. En este caso, enviamos al gobierno nacional la renuncia del senador Olivera, y desde el frente que lidera Javier Milei nos dijeron que no correspondía dimitir al cargo, porque no correspondía", dijo Peluc.