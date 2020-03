Jáchal sigue por el buen camino, San Juan trata de mantenerse

El fin de semana los conjuntos sanjuaninos disputaron una doble fecha, ambos conjuntos se enfrentaron al GEPU de San Luís y a Pico Football Club de La Pampa. Por el lado de San Juan Básquet perdió los dos partidos, en tanto que Jáchal Básquetbol Club perdió el primer partido ante Pico y ganó el segundo ante GEPU.

El uno por uno de San Juan Básquet: El día viernes San Juan no tuvo una buena noche ante el Lobo Puntano, por momentos los dirigidos por Sapochnik tuvieron un buen juego y por otros no podían ser efectivos, ni cerrar su defensa y sin ofensivas claras. No obstante San Juan tuvo sus oportunidades de cerrar el partido, pero el mérito y la efectividad se quedó con el conjunto puntano por 70-67.

Durante el cotejo del día domingo frente a Pico San Juan hizo un gran partido, estando arriba del marcador durante todo el partido. Con un buen juego y gran efectividad de Francisco Palacios, el combinado capitalino nuevamente tuvo problemas para cerrar el cotejo y Pico se fue de San Juan con cuatro puntos tras cerrar la noche con un 69-65 a favor.

Jáchal Básquetbol y el uno por uno: El día viernes el Expreso del Norte recibió a Pico, en un gran noche de básquetbol con grandes momentos de juego por los dirigidos de Manrique, con el aporte de Federico Barraza y Marcelo Piuma como abanderados de JBC. El encuentro fue de alto voltaje y quedó demostrado cuando los equipos se fueron a suplementario, finalmente fue victoria del Decano por 82-80.

El día domingo el combinado de Claudio Manrique volvió a la victoria, en un gran partido ante el GEPU Jáchal B.C cerró la noche con un 86-79 favorable. De esta forma Jáchal Básquetbol Club se afianzó en la punta de la tabla de posiciones con 33 puntos, seguido por el GEPU con 31 tantos sumados, al igual que Ferro de General Pico y All Boys de La Pampa.

Próxima Fecha:

Viernes 6/03 21.30

Municipalidad de Junín vs Jáchal B.C

Domingo 8/03 20 hs.

Municipalidad de Junín vs San Juan Básquet

Tabla de Posiciones

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PP 1 Jáchal Básquetbol Club 33 20 13 7 2 GEPU de San Luis 31 19 12 7 3 Ferro Carril Oeste de Gral. Pico 31 19 12 7 4 All Boys de La Pampa 31 19 12 7 5 Pico Football Club 29 18 11 12 6 Municipalidad de Junín 29 19 10 9 7 San Juan Básquet 24 19 5 14 8 CAJU de Alpachiri 17 17 0 17

Fotografías Prensa Pico FC y San Juan Básquet