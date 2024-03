Jake Gyllenhaal filtró que Conor McGregor lo golpeó de verdad mientras filmaban Road House

Por error, las cosas se pusieron un poco locas para Jake Gyllenhaal mientras se preparaba para las escenas de Road House. El mismo tuvo que trabajar con la estrella de UFC, Conor McGregor, en preparación para la reinvención de la película antes mencionada. El filme se estrena en Amazon Prime esta semana y está protagonizada por ambos, uno como un expeleador de Peso Mediano de MMA que termina trabajando como portero en un bar en los Cayos de Florida.

Al igual que en la película original de 1989, los problemas lo encuentran rápidamente, y ahí es donde McGregor entra como el chico malo. Gyllenhaal y Conor tuvieron varias escenas de pelea durante el rodaje y, en un momento, "The Notorious" golpeó por error a Jake. Fue el mismo actor quien se puso en excelente forma para la película y reveló cómo fue poder trabajar con el irlandés en las últimas semanas.

Publicidad

La revelación de Jake Gyllenhaal sobre cómo es filmar con Conor McGregor

"En realidad, por error, me golpeó en la cara. Hacíamos una toma en la que estábamos peleando, y fingiendo pelear, fingiendo pelear, y luego íbamos a mirar el monitor para verlo, para ver qué funcionaba, y él siempre fue genial conmigo. Me mostraba, me decía que hiciera cosas y me decía: 'Oh, ya sabes, gira la cabeza, muévete un poco más de esta manera para intentar que parezca más real', y era tarde porque filmamos mucho", expuso Gyllenhaal a Jimmy Fallon en The Tonight Show.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego, Jake continuó con la anécdota y reveló lo siguiente: "Realmente hicimos muchas de estas escenas de lucha nocturna. Eran como las 3 de la madrugada y él me estaba hablando muy cerca y me dijo: 'Sí, ese gancho de izquierda se ve bien, pero luego, cuando lo haces, boom (muestra un golpe falso)', y él me golpea por error. Fue casi como... y yo dije: '¡Oh!' Y él dijo: '¡Oh!'".

"Cuando me enteré de que iba a hacerlo, me emocioné mucho porque lo persiguieron durante mucho tiempo para interpretar el papel. Pero luego me aterroricé por completo y pensé: 'Oh Dios, en realidad tengo que fingir que peleo con este tipo y tengo que parecer que puedo'. Me mantengo en bastante buena forma, pero entrenamos durante dos meses bastante duro: lucha y mucho MMA", cerró Jake Gyllenhaal sobre su papel con Conor McGregor.