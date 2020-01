Jalil: si no apostamos a la mineria "va a ser difícil encontrar una solución laboral para la gente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, advirtió hoy que si la provincia no apuesta a la minería “va a ser difícil encontrar una solución laboral para la gente”.



“Tenemos el 80% de nuestro territorio montañoso, con minerales; si no hacemos minería va a ser difícil encontrar una solución laboral para la gente”, afirmó Jalil a un medio local.



En esta línea, el mandatario puntualizó: “Tiene que ser con control, desde la soja, el olivo, el nogal; todo tiene un impacto en el medio ambiente".



"La minería está en todos lados, la prohibición por la prohibición misma no es una salida para ningún sector”, indicó.



Consultado sobre la situación que se generó en Mendoza, donde se debió dar marcha atrás con una modificación a la legislación que permitía el uso de sustancias químicas como el cianuro en procesos mineros, Jalil consideró que “son cosas distintas".



"Creo que no sirve la prohibición por la prohibición misma; son proyectos puntuales y hay que buscar el consenso social”, afirmó.