Jamenei apoya el aumento del precio del combustible en medio de las protestas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder supremo iraní, Ali Jamenei, respaldó hoy la medida del gobierno de aumentar el precio del combustible y racionarlo y atribuyó los disturbios "a malvados y bandidos", en tanto hoy un policía murió en medio de las protestas en el noreste del país.



"Los jefes de los tres poderes (judicial, ejecutivo, legislativo) tomaron una decisión respaldada por expertos, la decisión debe ser implementada", informó la web oficial de Jamenei.



Pese a que Jamenei admitió no ser un experto en la materia y que hay diferencias "respecto a este tema: algunos lo ven necesario y otros lo ven dañino", subrayó que "si los jefes de los tres poderes lo deciden yo también lo apoyo", y recomendó asumir "con compromiso" las decisiones aprobadas por las autoridades del país, informó la agencia de noticias EFE



Las protestas comenzaron en Irán el viernes pasado a raíz del aumento del precio del combustible que pasó de 10.000 riales el litro a (0,10 dólares a cambio libre) a 30.000 (0,30 dólares), aunque cada conductor tiene derecho a 60 litros mensuales a un precio de 15.000.



A partir de esta medida las protestas se extendieron a todo el país con lemas políticos contra el gobierno y el sistema, lo que provocó duras reacciones por parte de las fuerzas de seguridad.



"Ayer, anoche y la noche anterior, desafortunadamente, hubo problemas en algunas ciudades, algunas personas perdieron la vida y algunos centros fueron destruidos", agregó el líder supremo iraní.



Las protestas en Irán continuaban hoy con el saldo de un efectivo policial muerto en enfrentamientos con los manifestantes en la ciudad de Kermanshah, en el noroeste del país.



Según indicó la Policía local, el policía murió "en conflictos con los alborotadores", publicó la agencia ISNA, sin precisar si los disturbios tuvieron lugar anoche u hoy, citó EFE.



Entretanto, para evitar la organización de las protestas y la recepción de sus imágenes, las autoridades iraníes decidieron cortar desde ayer el acceso a Internet, por lo que la gente quedó incomunicada.



El líder supremo iraní dijo que está seguro de que hay gente preocupada por la decisión de subir el precio del combustible, pero dijo que algunas reacciones, como "incendiar los bancos", son propias de "malvados", y pidió a la gente "distanciarse" de los que crean disturbios y a los responsables del país que estén atentos a que ese aumento de precio del combustible no suponga para la gente unos productos más caros.



Ayer, el ministro de Interior de Irán, Abdolreza Rahmani Fazli, en una primera reacción a las protestas, advirtió a los manifestantes que si siguen saliendo a las calles se enfrentarán a las fuerzas de seguridad.



"Hasta ahora han sido toleradas", dijo Rahmani Fazli a medios locales, "pero ya se ha decidido que si el tema continúa las fuerzas de seguridad las harán frente".



Según datos no oficiales, al menos una decena de personas murieron durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, aunque medios oficiales solo confirmaron un muerto en la ciudad de Sirjan, además del policía, pero la propia televisión estatal habla de "varios" muertos.



El Ministerio de Inteligencia informó hoy que ya se identificaron a "los principales autores" de los disturbios en el país y que actuará con determinación para frenar los disturbios.



Según el comunicado, citado por la agencia española, es su deber "actuar contra los bandidos" y que lo hará de "modo determinado ante cualquier factor que perturbe la seguridad y la paz de la honorable nación".



Entre tanto, otros responsables acusaron directamente a partes en el extranjero y "antirrevolucionarias" de instigar los disturbios en los que derivaron las numerosas protestas en el país.