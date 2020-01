Jefe del bloque de diputados oficialistas dice que Kicillof "necesita" la ley impositiva bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, destacó hoy la necesidad de que se sancione la ley impositiva y expresó que el gobernador Axel Kicillof "necesita" de esa herramienta legislativa "para poder empezar a aplicar el plan de gobierno que propuso en la campaña".



El legislador aseguró que "nunca una ley fiscal e impositiva se debatió tanto en la provincia", y añadió que "desde la última semana de diciembre estamos llevando adelante este debate: vinieron los ministros a explicar la ley y se incorporaron muchas cuestiones a pedido de la oposición para que salga el proyecto", en diálogo con radio El Destape.



"Entendemos que no hay mucho más para seguir debatiendo porque ya se incorporaron todas las demandas que pidieron que fueran contempladas", apuntó, y dijo que "el gobernador necesita comenzar a recaudar".



Consideró que "es ilógico aprobar una emergencia y a la semana siguiente no dar las herramientas para empezar a recaudar para atender esas emergencias".



El diputado remarcó que con la oposición "hubo diálogo permanentemente", pero dado que los interlocutores "siempre son distintos, se hace muy complejo llevar adelante una negociación".



Sostuvo, en ese sentido, que "en todos estos días hemos tenido 15 interlocutores distintos por el lado de Juntos por el Cambio, y eso complejiza mucho la discusión porque acordamos algo con uno, pero otro nos dice que no alcanza y siempre se te termina corriendo el arco".



Tignanelli resaltó que "permanentemente hablamos con Maximiliano Abad, el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, pero siempre se van incorporando nuevos actores que nos corren el arco y aparecen con nuevas demandas".



"Axel Kicillof necesita la herramienta legislativa para poder empezar a aplicar el plan de gobierno que propuso en la campaña, y que los bonaerenses acompañaron con el 52% de los votos en las elecciones".



"Pareciera que les molesta el sentido de progresividad que plantea el proyecto", opinó, y agregó que "Juntos por el Cambio está haciendo un permanente desgaste".



Puntualizó que desde el inicio "se planteó un diálogo" con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, y quien fuera su jefe de Gabinete, Federico Salvai, y señaló que "los últimos interlocutores que hemos tenido han sido Abad, Juan Pablo Allan y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, con quienes trabajamos las últimas modificaciones".



"Esa cantidad de interlocutores no le hace bien a nadie", finalizó.