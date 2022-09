Jorge Ameal, entre la despedida de Tévez y el presente de Boca

El Presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, dejó varias frases interesantes en las últimas horas. El directivo del "Xeneize" dialogó con Infobae, donde justamente se expresó al respecto de varios temas de relevancia. Entre ellos, la despedida de Carlos Tévez, el momento del cuadro de La Ribera, la falta de buen juego, la salida de Izquierdoz del equipo, como otros tantos más.

“Cuando Carlos (Tévez) decidió que se retiraba de Boca, nosotros le ofrecimos el estadio, para la despedida y para que le anuncie al periodismo su decisión. Carlitos fue un gran jugador, el jugador del pueblo, un excelente jugador y le deseamos lo mejor. No, él tomó la decisión de retirarse. Hay jugadores inteligentes que no quieren que los eche la gente. Él decidió irse, fue muy inteligente porque después te pasa otro tema, que te termina echando la gente”, partió diciendo Ameal.

Luego, Jorge resaltó: “Estoy feliz estando en Boca y quiero seguir gestionando. Vamos a dejar una huella muy grande en el club. Con La Bombonera, La Bombonerita, canchas de hockey y tenis. Estamos dándole el poder a socio y cuando pasa eso no sacan más al socio del club. En inferiores tenemos muchos técnicos que tienen historia en Boca. Eso va potenciando a los chicos que hacen su camino hacia la primera. Queremos seguir potenciando a la institución y hay que apostar al fútbol amateur”.

Los problemas en Boca

“Especulan mucho la relación que tengo con Román. Él se encarga del fútbol. No hay ninguna decisión que no sea consensuada. Tanto es el respeto que podemos trabajar con confianza. Yo escucho todo (por la gente). Nosotros cuidamos al club y Rossi cuida su economía. Recuerdo que cuando se fue Andrada decían que debíamos traer otro arquero. Nosotros a Rossi le hicimos la mejor oferta, pero él tiene el derecho a decidir otra cosa", expuso Jorge Ameal.

"Hay cosas que se instalan en los medios. Yo a Cali Izquierdoz le hice socias a las dos hijas. Después hay cosas que se hablan puertas adentro. No se puede exponer todo. Quisieron instalar que el Consejo se peleó con Izquierdoz y no es así. Los socios que nos cruzamos dice que linda está La Bombonera, el predio y el departamento médico. Eso también nos ocupa. Nosotros decimos de La Bombonera no nos vamos. Por eso estamos haciendo todo para mejorarla, pintarla y todavía nos quedan cosas por hacer”, sentenció el Presidente de Boca.