El escritor Edmundo Jorge Delgado fue el invitado central en una nueva edición de Yo te Invito por HUARPE TV, conducido por Alejandro López en esta ocasión. Delgado presentó su libro Devociones y Relatos Míticos de San Juan, acompañado por el recuerdo de sus viajes y la voz de los propios creyentes, El escritor profundizó en las historias populares que definen el corazón simbólico de la provincia.

El libro, coescrito con Ramón Mercado e ilustrado parcialmente por la artista plástica Silvia Arce, está dividido en dos grandes secciones: las devociones populares (como el culto a la Difunta Correa, el Gaucho José Dolores, o la poco conocida Margarita Lima) y los relatos míticos, que circulan en las periferias y en la oralidad de los pueblos. “En San Juan, uno levanta una piedra y aflora la magia”, citó Delgado, haciendo suyas las palabras de un antropólogo.

Durante la entrevista, el autor compartió anécdotas fascinantes como la historia de un club de fútbol en 25 de Mayo que revirtió su suerte tras un ritual con limones encendidos, o el testimonio de una aparición en Pedernal, donde encontraron restos de supuestas prácticas ocultistas. También se refirió al mito del “malo” (el diablo del folclore cuyano) representado no como un ser terrorífico, sino como una figura seductora, propia de la cosmovisión andina.

“La gente necesita creer, y esas creencias construyen identidad. No importa si son demostrables o no, forman parte de la memoria cultural”, explicó. Para Delgado, estos relatos no mueren, aunque cambien de forma o de protagonistas con el tiempo. “Algunos desaparecerán, otros surgirán. Es una etnoliteratura viva, en movimiento constante”.

El libro está disponible en librerías locales como Piedra Libre o a través de contacto directo con el autor. Sobre una posible segunda parte, adelantó que existe mucho material aún por recopilar. “Solo hace falta tiempo, recursos… y ganarse la confianza de quienes guardan esas historias”, concluyó.