Jornadas de alegatos en juicio a ex directivos de la Fundación de la Hemofilia por contagios de VIH

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los alegatos en el juicio oral contra tres ex directivos de la Fundación de la Hemofilia por el contagio masivo de VIH y hepatitis C sufrido por pacientes hemofílicos entre 1985 y 1992 se conocerán mañana y el martes, informaron hoy fuentes judiciales.



El abogado de varios denunciantes, Gonzalo Giadone, precisó a Télam que "mañana a las 9.30 en la Sala A de los tribunales de Comodoro Py alegará el acusado Pedro Raúl Pérez Bianco, mientras que el martes hará lo propio la querella y el fiscal".



"Todavía no está definido si el alegato de la defensa será el 17 o el 23 de este mes, mientras que la sentencia se espera para el 11 de febrero del 2020", adelantó el letrado.



Además de Pérez Bianco, están acusados el médico Miguel De Tezanos Pinto y el ex directivo Eduardo Biedma, a quienes la Cámara Federal Porteña definió como "responsables directos" de la propagación del virus a través de "concentrados de coagulación contaminados".



"Pediremos para los dos máximos responsables, Pérez Bianco y Tezanos Pinto, la mayor pena contemplada en el artículo 202 del Código Penal, que es 15 años de prisión. Para el tercer acusado, que no es médico, la pena será menor porque tiene menor responsabilidad, pero aún lo estamos analizando", dijo Giadone en diálogo con esta agencia.



El juez Sebastián Ramos había procesado a los médicos por no haber controlado los concentrados de coagulación que se le suministraron a los hemofílicos, pero la Cámara Federal les agravó la calificación.



"Esa omisión también se inscribe por no actuar en la propagación de la enfermedad y allí, ya no caben dudas, el dolo es total y completo", sostuvieron los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia en el fallo que firmaron a mediados del año pasado.



En el fallo de primera instancia, Ramos había remarcado que los procesados "ordenaron aplicar a los pacientes hemofílicos los factores de coagulación llamados Factor VIII y Factor IV, que contenían los virus VIH, HCV y HBV, aún cuando había señales de alarma a nivel mundial por la posible contaminación de los concentrados".



"Pedimos a las víctimas y a los familiares que puedan asistir a las audiencias de alegatos que se acerquen, para contrarrestar la presencia de familiares de los acusados", convocó Giadone.