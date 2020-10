José Díaz: “Lo único que queremos es que nos devuelvan la dignidad”

“Sinceramente, si uno hace un análisis como quien dice mirando para atrás, algunas cuestiones en cuan­to a la necesidad del lugareño, vienen lentas”, dijo. “Vamos a paso de tortuga, pero creo que vamos bien porque la comunidad está bien parada y sabe adónde apuntamos: a que el pueblo se desarrolle como pueblo preservando la cultura, la tradición”.

Camino:

“El camino es una obra soñada. Una obra que significa desarrollo para nuestra comunidad. Si yo me pongo en la parte humana, el camino es la salvación para nosotros. Tengo entendido que paralelo a este camino vienen las otras soluciones (agua y electricidad) vamos a poder vender y comercializar nuestros productos, las ambulancias van a poder entrar ante una urgencia de salud. Entonces lo que más queremos que se adelante es el camino”.

Agua:

“Con el agua para el consumo humano volvimos a donde estábamos, porque el municipio de Sarmiento no abastece el caudal que se necesita por familia. Es decir, nosotros seguimos consumiendo 40 litros de agua por día por persona cuando los organismos mundiales recomiendan 150 a 200 litros. En este caso, seguimos vulnerados”, afirmó.

Canal 4

“Por el tema de los drenajes tampoco tenemos solución. Es una pulseada que no se nos está haciendo fácil. Hemos presentado millones de pruebas que justifican el daño que ha estado haciendo la empresa y hasta ahora eso no se remedia”.

Empresa Chirino

“Hasta ahora con el daño que esa empresa le ha hecho a San Juan, creo que de esa empresa no se debería hablar más, porque tendrían que estar todos presos si existiese justicia. Esa empresa hace un montón que tendría que haber liberado los drenajes de aguas y no lo hace”.



“La empresa Chirino no va a reparar el daño que nos ha hecho como pueblo con una perforación. Porque el daño es mil veces más grande de lo que va a gastar en una perforación”.



“La empresa tendría que liberar de por vida el dre­naje de agua del Canal 4, tendría que ha­cer perforación, poner la cañería con todos los acumuladores de a­gua para cada fa­milia”.



La causa en el Juzgado de Paz

“Estamos ansiosos por la decisión de la jueza y esperamos que esa decisión como justicia actúe para sanar las heridas del pueblo y el lugar don­de vivimos”.



Por último José Dí­az dijo: “Nosotros lo único que queremos es que nos devuelvan la libertad, que nos devuelvan el trabajo, que nos devuelvan la dignidad”.