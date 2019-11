Joven que denunció a sacerdote por abuso sexual afirmó que "la Iglesia lo preservó y encubrió"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El joven que denunció recientemente por abuso sexual a un sacerdote de Santa Rosa sostuvo hoy que "las máximas autoridades esclesiásticas de La Pampa sabían lo que pasaba, pero lo preservaron y encubrieron" y remarcó que cuando le comentó el caso al obispo de aquel momento, Mario Poli, "me dijo que vaya a un psicólogo y que siga para adelante".



El muchacho de 29 años acusó al sacerdote Hugo Pernini por abusar de él cuando era un adolescente y sostuvo que "pese al dolor por la repercusión que tuvo” su caso, decidió hablar para que otras víctimas de abuso se animen también a denunciarlo.



"Las máximas autoridades eclesiásticas en La Pampa tenían conocimiento de los episodios y pese a otras denuncias hacia el cura, la Iglesia se ocupó de preservarlo y de encubrirlo. En su momento hablé con Mario Poli, quien era el obispo y me dijo que sea feliz, que fuera a un psicólogo y que siguiera para adelante’”, declaró el joven en una entrevista en el canal de la Cooperativa local, CPETV.



El joven recordó que los abusos se produjeron cuando tenía entre 15 y 18 años y relató que los abusos fueron reiterados en el tiempo, empezaron con manoseos y terminó con acceso carnal.



“Yo era adolescente, asistí para ir con el grupo de jóvenes de la iglesia porque soy católico y quería profundizar mi fe. Iba los sábados por la mañana y concurría a misa por la tarde. Luego, este sacerdote quiso entrar en confianza y me invitaba a confesarme en su casa, me decía que fuera a tomar unos mates y allí comenzamos a tener una relación más de confianza, hasta que se cometieron los abusos”, recordó.



Tras confesar que tardó "cuatro años en poder contar lo sucedido" comentó que “la Iglesia sabía y como yo no podía exteriorizarlo a otra persona que no sea mi hermana, fui a hablar directamente con el obispo de ese momento, Mario Poli, que es ahora es el cardenal, con quien no hubo empatía por mi dolor".



"Su respuesta fue que sea felíz, que fuera a un psicólogo y que siguiera para adelante”, señaló.



También comentó que fue a "hablar con el obispo Raúl Martín -quien a partir de la denuncia pública decidió separar al sacerdote de sus funciones hasta que termine la investigación- y lo único que hizo fue cambiarlo de parroquia. No hizo otra acción”.



“Primero se tapa y luego se lo traslada, ese es el modus operandi de la Iglesia, no solo en La Pampa, sino en el resto del mundo. Es una gran red de pedofília la que integra la Iglesia Católica, no son hechos aislados", señaló el joven para afirmar que "hace 20 años que Pernini está abusando de menores, tiene denuncias desde ese tiempo en la Iglesia, no en la Justicia".