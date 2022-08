Un joven sanjuanino denunció que fue discriminado en un reconocido boliche. Cariel Castro relató en sus redes el lamentable momento que padeció en el local bailable Pio, ubicado en la zona de Avenida Libertador y Ameghino.

Su posteo fue compartido más de 1500 veces en Facebook y cientos de usuarios expresaron su indignación.

Cariel, comentó que desde que llegó se sintió observado y un “patovica” estuvo cerca de su grupo durante toda la noche. Luego, en un momento de la noche, un chico lo sacó a bailar una canción y fueron echados del lugar por la seguridad.

“Fui uno de los primeros en llegar a la fila y desde que llegué los de seguridad mirando "raro" por no decir otra cosa, entre con mi grupo de amigas, pasó un rato y un patovica se nos quedó al lado, mirando que hacíamos en toda la noche, (estuvimos casi toda la noche en una esquina del boliche)”, describió en su cuenta de Facebook el joven.

Luego describió el momento en el que fueron sacados a la fuerza del boliche. “Suena una canción de cuarteto, me saca a bailar un chico (claramente también soy hombre) y sentimos como los de seguridad nos sacan a la fuerza apretándonos la nuca, sin darme una maldita explicación de porqué nos sacaban. Me freno para decirle que si me van a sacar del lugar que necesito mis pertenencias y su respuesta fue "ya irá a salir alguien con tus cosas"".

El chico explicó que a él lo sacó una mujer, mientras que al otro muchacho lo echó un hombre. “Yo estaba vestido con un top. Nos trataron súper mal, casi a las rastras nos despacharon”, señaló.

Como si esto fuera poco, Cariel comentó que se quedó en la puerta exigiendo una explicación y desde adentro del local le gritaron: "TE SACARON POR PUTO".

“No puedo creer que en pleno 6 de agosto del 2022 en SAN JUAN sigan pasando estos problemas por el simple hecho de ser gay”, manifestó el denunciante que acompañó su relato con algunas fotos de esa noche.