Juan Martín Del Potro perdió y se despidió de Roland Garros

Se acabó el paso de Juan Martín del Potro sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros y las últimas esperanzas argentinas en los singles en el segundo Grand Slam de la temporada. En el primer examen razonablemente complejo, el tandilense se despidió con una derrota por 7-5, 6-3, 3-6 y 6-3, en 3 horas y 9 minutos, frente al ruso Karen Khachanov en los octavos de final, en un encuentro jugado en el estadio Suzanne Lenglen.

Para Del Potro, es una derrota dolorosa, que lo hará retroceder al menos tres posiciones en el ranking y salir del Top 10, al duodécimo escalón del ranking. Esto se debe a que el tandilense no pudo defender los 720 puntos que ponía en juego por haber llegado a las semifinales el año pasado.

Delpo le había ganado los tres duelos previos entre ambos a Khachanov, todos en 2018 y en cancha dura. Pero todo cambió este lunes en la tierra naranja del Lenglen, en un encuentro que concluyó en pleno anochecer en París.

El ruso, similar en algunas características de juego al argentino, jugó potente, estuvo cómodo en el fondo y buscó los flejes rápido y con determinación. Con buen porcentaje de primeros servicios y cambios de ritmo, el argentino parecía tomar la iniciativa, mientras el Virrey Carlos Bianchi miraba el duelo desde uno de los palcos de la cabecera. Se le fueron tres break-points en el quinto game. La frustración lo empujó a soltar un insulto que se escuchó (y se entendió) en todo el estadio, y recibió el warning (advertencia) correspondiente. El partido empezó a complicarse en el cierre del primer set: Delpo tuvo chances para quebrar, pero Khachanov escapó con dos aces a la T, directos al fleje. Después de no poder aprovechar los cinco puntos de quiebre que había tenido, el argentino quedó contra las cuerdas con una derecha ancha; no lo acompañó el primer saque en ese tramo adverso, y el primer parcial se le escurrió con revés paralelo a la red.

Claramente, Khachanov representaba un importante salto de exigencia respecto de los rivales anteriores de Del Potro. Ubicado en el puesto 11° del ranking, el ruso mostró ambición y determinación. Cargado de confianza tras llevarse el primer parcial, mantuvo el envión; Del Potro, por el contrario, pareció fastidioso por ese set perdido, y arrancó de la peor manera, con cuatro errores no forzados, uno atrás del otro, para perder el servicio en cero. Estuvo a punto de sufrir otro quiebre en el cuarto game, y de a poco intentó volver al partido, pero no le alcanzó para recuperar el terreno perdido. Las chances para quebrar habían desaparecido.

Pasadas las 20, el partido entró en zona de sombras. Con muchísimo aliento del público, que llegó a cantar "Delpo, Delpo", el tandilense intentó recortar distancias. Consiguió el primer quiebre del encuentro. Pero el ruso no estaba dispuesto a soltar lo conseguido, y consiguió otro quiebre con otro derechazo ganador. Frustrado, Delpo se dio un par de golpes en la cabeza con el encordado. Decidido a luchar, se adelantó 4-2 ya con el Lenglen volcado decididamente con el gigante argentino. Los escopetazos de derecha lastimaban a Khachanov, que por primera vez perdía la iniciativa y se veía obligado a retroceder. Selló el 6-3 con un saque ganador, y todavía quedaba un rato para intentar algo más.

Pero Khachanov arrancó mejor el cuarto parcial. Del Potro, atendido por el médico que le puso gotas en los ojos, pronto se vio otra vez sometido a los mandobles del ruso, que se plantó en la base, decidido a tomar de nuevo el control, y lo consiguió. Encima, Delpo tuvo un pésimo game de saque, incluidas dos dobles faltas, y Khachanov se le fue encima: break y 2-0. El resto se jugó con un hilito de luz. Aun cuando el tandilense no se entregó, el ruso mostró actitud para ir por todo, y no dejar la tarea para el martes. Con el score 5-3, Khachanov apuró con un bombazo al rincón y el argentino devolvió con un revés largo, exigido. A las 21.42, el ruso no dudó: nuevo ace a la T y final, para apagar el sueño de Delpo.