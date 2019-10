Juana Molina presenta el EP "For Fun"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantante y compositora Juana Molina presentará el viernes 13 de diciembre su EP "For Fun", que consta de cuatro temas y propone una versión más sanguínea y pop de su repertorio electrónico.



El show, en el que Molina estará acompañada por Odin Schwartz en bajo y Pablo González en batería, se desarrollará se desarrollará en el nuevo complejo cultural C, ubicado en avenida Corrientes 6271.



En la presentación el grupo tocará en vivo los cuatro temas del "For Fun", editado en plataformas la semana pasada y también temas de "Halo", a modo de despedida de este registro discográfico antes de entrar en una sala de grabación para su próximo trabajo de estudio.