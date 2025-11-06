San Juan tendrá este jueves 6 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad climática. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima que rondará los 16°C.

Durante la mañana se prevén chaparrones con una probabilidad de lluvia estimada entre el 10% y el 40%. A medida que avance la tarde, el mal tiempo se intensificará: el SMN anticipa tormentas aisladas y un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que llegará al 70%. Para la noche, el panorama se mantiene inestable, con posibles tormentas fuertes.

La temperatura máxima esperada será de 26°C, lo que representa un leve descenso respecto de días previos. En cuanto al viento, durante la madrugada será leve, entre 7 y 12 km/h desde el oeste. Sin embargo, hacia el mediodía rotará al norte con intensidades de 23 a 31 km/h y por la noche ingresarán ráfagas del sur y suroeste que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.