Una vez más la violencia empañó el final de un partido de fútbol en San Juan. En esta oportunidad, una fotógrafa sanjuanina fue víctima de una fuerte agresión por parte de un jugador de Camioneros este miércoles, tras el triunfo de Peñarol en el Bicentenario de Pocito. La trabajadora de prensa debió interrumpir sus tareas después de recibir un manotazo en su elemento de trabajo.

Guadalupe González estuvo desempeñando su tarea como fotógrafa del club Bohemio en lo que fue el triunfo del equipo de Bove por 3 a 1 en la visita. Según su relato, el final del encuentro estuvo un poco “picado” e incluso el DT del equipo visitante había insultado al entrenador local antes de que terminara el encuentro.

Una vez del final, algunos de los jugadores de Camioneros comenzaron a enfrentarse entre sí adentro del túnel que conduce a los vestuarios. A unos pocos metros, la joven fotógrafa estaba grabando imágenes y fue sorprendida por un defensor del equipo visitante.

“El jugador de Camioneros me metió un manotón en la cámara para que yo no siguiera grabando. Sentí un manotazo por detrás y era Juan Gabriel Ferreira, el número 4 que me cuestionó ‘por qué estaba sacando fotos’”, aseguró la fotógrafa en comunicación con DIARIO HUARPE. Al mismo tiempo le dijo al jugador que él no tenía motivos para manejarle la cámara porque ella estaba cumpliendo con su tarea.

Guadalupe González desempeña su tarea como fotógrafa del club Bohemio. Gentileza Jerónimo Flores.

Lejos de bajar un cambio, el jugador comenzó a hacerle frente en actitud prepotente a la trabajadora de prensa. “El cuarto árbitro se metió para frenar la situación y quedaron discutiendo entre ellos, mientras algunos jugadores quedaron insultándose con hinchas de Peñarol antes de ingresar al túnel”, comentó Guadalupe.

Finalmente, la trabajadora de prensa relató que nadie del club visitante se acercó para pedirle disculpas por lo sucedido después del partido.

