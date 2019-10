Julio Martínez consideró "importante la cantidad de gente que viene a votar y eso es muy bueno"

Julio Martínez, senador y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio en La Rioja, consideró que “es muy importante la cantidad de gente que viene a votar" en la provincia, donde "hoy hay una enorme participación y eso es muy importante".



"Debo decir que esto pasa en todas las escuela de la provincia. Vemos una real vocación de participación”, subrayó a la prensa en la ciudad riojana de Chilecito de donde es oriundo y donde vota



“No sé si es por el calor pero parece que la gente trata de venir temprano a votar. Esperamos que todo vaya bien. Costó el arranque en muchos lados pero vemos que todo está en marcha en toda la provincia”, comentó



Acerca de lo complejo de votar en La Rioja por la gran cantidad de colectoras, Martínez indicó que “por eso" se le dijo "a la gente durante toda la campaña que trate de llevar de su casa el voto armado o entero, como quiera".



Sabíamos que iba a ser complejo en el cuarto oscuro. Acá (Chilecito) hay 40 listas, en La Rioja 61. Se iba a complicar”, agregó.



“Este día es de mucha fe y esperanza. Cuanto más voten es bueno. Está votando gente que no votó en las (primarias) PASO, eso es mejor para nosotros", apuntó.



“En La Rioja hay una expectativa doble, junto con la nacional se vota la provincial y municipal, algo que no pasaba desde 2003 y es muy bueno que la gente participe”, destacó el candidato de Juntos por el Cambio.



Mientras, el ex gobernador riojano y actual diputado Luis Beder Herrera afirmó que hoy “será un día histórico", con "un récord de asistencia” a las mesas electorales.



Martínez esperará los resultados de la elección en la sede riojana de la Unión Cívica Radical junto a los demás candidatos de Juntos por el Cambio, mientras que Beder Herrera lo hará con amigos, familiares y otros candidatos del peronista “Nuestra Rioja”.