Los 700 kilómetros de fibra óptica que atraviesan todo San Juan ya están instalados, aunque solo se trata de la parte física. Tras el contrato firmado por 7 millones USD, entre la empresa china Huawei y el gobierno de la provincia, en abril pasado, se confirmó que equipamiento que "iluminará" a la red, es decir, que la dotará finalmente de internet, comenzará a construirse en junio. DIARIO HUARPE habló con Gustavo González, presidente de San Juan Innova, quien comentó que el objetivo en principio es que, durante julio y agosto, los 30 nodos que se encargará de hacer la empresa viajen desde China a San Juan en avión. Con esto, creen que para octubre el servicio llegue a los 19 departamentos.

González indicó que, en el presupuesto anteriormente mencionado, está incorporada la fabricación, traslado y la nacionalización, por parte de Huawei, tanto de los 30 nodos como de los equipos del DataCenter del Centro Cívico, a través de los cuales se ejecutan las aplicaciones gubernamentales. A pesar de que hay optimismo y se piensa que puedan llegar en julio y agosto, el funcionario quiso mantenerse cauto, debido a que la difícil situación cambiaria y de importaciones podría frenar el proceso.

Además de la construcción de estos equipos, Huawei también se encargará de la preparación del personal calificado que colocará los nodos. Es por esto que es muy posible que el tendido comience a funcionar en octubre.

El presidente de San Juan Innova explicó que, en paralelo con el equipamiento y la iluminación de la red, la empresa trabaja con las corporaciones privadas de la provincia para que mejoren sus servicios y, de esta manera, que realmente todos los departamentos cuenten con internet.

“Con los proveedores privados tenemos diálogo todo el tiempo, ellos saben lo que vamos a ir haciendo. Es para que ellos vayan planificando mejoras de red a esos lugares como Jáchal, Iglesia y Calingasta. Si no, no tiene sentido hacer una buena obra de red si no hay servicios”, planteó.