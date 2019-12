Kicillof dijo que la ley Impositiva buscará gravar más a aquellos que tienen mayor nivel adquisitivo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que su equipo económico trabaja en la elaboración de la ley Impositiva que definirá los impuestos que abonarán los bonaerenses el año próximo, y anticipó que se intentará gravar más a aquellos que tienen mayor nivel adquisitivo y patrimonial.



No obstante, sostuvo que la actual es una "situación de crisis" y destacó la necesidad de ser "muy cuidadoso con los impuestos".



En una entrevista con Télam, el mandatario anticipó que el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación, Cristian Girard, ya trabajan en la redacción final de la iniciativa para el año 2020, que será enviada el lunes a la Legislatura.



Según definió el mandatario, el objetivo es modificar la estructura tributaria "para que sea más progresiva" y con el fin de que se contemple la capacidad contributiva los bonaerenses.



En ese sentido, manifestó que "hay que tener en cuenta la capacidad contributiva para que la estructura tributaria sea progresiva, porque cuando todos los niveles de ingreso o de patrimonio pagan impuestos de igual manera, los tributos se vuelven regresivos e injustos".



"Así como dije que hay que dar amplias facilidades de pago a los que tienen deudas porque su nivel de rentabilidad fue muy bajo, también hay que dar la estructura impositiva y tratar de gravar más a aquellos que tienen más poder o de ingresos o patrimonales", amplió.



Aclaró que todo ello se llevará adelante "dentro del marco de razonabilidad que implica una situación tan grave como la que se vive".



Kicillof expresó que como la provincia "no tiene facultades tan amplias" para modificar el esquema tributario, "no habrá demasiadas novedades en ese sentido y, simplemente, se va a tratar de hacer más progresiva la estructura".



El objetivo del gobierno provincial es que esa norma se trate el jueves próximo en las sesiones extraordinarias de la Legislatura, que ya fueron convocadas.